В мае профицит федерального бюджета резко увеличился. По данным Министерства финансов РФ, в мае 2019 г. профицит федерального бюджета составил 334 млрд руб., или 3,7% ВВП. При этом оценка профицита бюджета в апреле текущего года была повышена до 150 млрд руб. (или 1,7% ВВП) по сравнению с 17 млрд руб. (0,2% ВВП), о которых сообщалось ранее. По состоянию на 1 июня объем Фонда национального благосостояния был равен 3,82 трлн руб. против 4,04 трлн руб. на 1 января 2019 г. Основной причиной уменьшения средств фонда в январе–мае стала курсовая переоценка.

Доля нефтегазовых доходов продолжила расти. Доходы федерального бюджета в мае 2019 г. составили 1,5 трлн руб., или 7,5% годового плана, а расходы – 1,17 трлн руб., или 6,5% от запланированной на год суммы. Доля нефтегазовых доходов бюджета в мае выросла до 46,4% с 41,2% в апреле, а доля ненефтегазовых – упала до 53,6% с 58,8% месяцем ранее. В январе–мае 2019 г. расходы федерального бюджета на здравоохранение увеличились на 42,3% год к году, на образование – на 8%, на социальную политику – также на 8%. Расходы на национальную экономику сократились на 4,4%, а на обслуживание государственного и муниципального долга – на 8,5%. При этом расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность росли умеренными темпами.

Бюджет продолжит оставаться в отличной форме. Несмотря на рост доли нефтегазовых доходов в структуре бюджетных поступлений, в абсолютном выражении в мае нефтегазовые доходы снизились на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Отчасти снижение нефтегазовых доходов объясняется падением рублевых цен на энергоносители (в мае средняя цена Brent составила 4 560 руб./барр. по сравнению с 4 620 руб./барр. месяцем ранее). При этом в мае ненефтегазовые доходы сократились сразу на 22,6% месяц к месяцу, что в первую очередь обусловлено действием календарного и сезонного факторов. Тем не менее, год к году доходы федерального бюджета выросли на 8,7%, а расходы сократились на 1,9%, что и обеспечило внушительный профицит бюджета в отчетном месяце. Существенную поддержку бюджет получил за счет роста внутреннего НДС и в меньшей степени за счет увеличения НДС на ввозимые товары. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы федеральный бюджет продолжит получать значительную выгоду от сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, а также благодаря действующим с начала текущего года решениям об увеличении налоговой нагрузки. Мы ожидаем, что в нынешнем году бюджетные доходы достигнут 20,71 трлн руб., а профицит федерального бюджета составит 2,2% ВВП.