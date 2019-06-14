Вчера российские суверенные евробонды продолжили торговаться достаточно вяло, большинство бумаг незначительно снизились в цене, хотя внешний фон был скорее умеренно позитивным. Доходность UST10 днем немного опустилась (до 2,11%), а ее снижение за два дня составило 3 б.п. (вечернее падение до 2,09% пока не отражено в котировках), а цены на нефть в четверг восстановили все потери среды, поднявшись почти до 62 долл./барр. Однако, несмотря на эти факторы, суверенные выпуски РФ второй день подряд дешевели. Падение, впрочем, как и накануне, было незначительным. Большинство бумаг потеряли не более 0,1 п.п. от номинала, а длинные выпуски просели на 0,2–0,3 п.п. от номинала. Евробонды других стран ЕМ вчера тоже в основном немного подешевели. Доходность RUSSIA’47 сейчас находится на уровне 4,75%, а RUSSIA’29 – 4,0%. Пятилетний CDS-спред России составляет порядка 124 б.п., что является минимумом с июля прошлого года. Таким образом, учитывая, что котировки снижались в целом при благоприятном внешнем фоне, можно сказать, что позитивные настроения, связанные с ожиданиями снижения ставки ФРС, уже полностью отыграны, и едва ли стоит ждать продолжения сильного роста.

Длинные евробонды Газпрома вновь показали лучший результат на рынке. В корпоративном сегменте динамика цен была разнонаправленной. Так, вновь лидерами стали длинные еврооблигации Газпрома – они подорожали еще на 0,3–0,6 п.п. Спред выпуска GAZPRU’37 (YTM 5,2%) к RUSSIA’35 (YTM 4,6%) сократился с 90 б.п. на начало июня до 65 б.п. и сейчас находится на минимуме с момента размещения RUSSIA’35 в марте. Цены остальных бумаг в секторе менялись в пределах 0,1 п.п. Котировки евробондов госбанков в основном тоже были стабильны, и лишь выпуски ВЭБа чуть снизились в цене – на 0,1 п.п. В металлургическом секторе динамика также преимущественно была вялой, цены менялись в пределах 0,1 п.п. Только выпуск CHMFRU’22 (YTM 3,8%) прибавил 0,2 п.п. от номинала. Несколько лучше рынка смотрелся EUCHEM’24 (YTM 4,5%) – плюс 0,2 п.п. от номинала, а также бумаги Global Ports – плюс 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон вновь скорее позитивный: доходность UST10 опустилась до 2,06% – это локальный минимум, достигнутый на прошлой неделе, цены при этом уже растеряли утренний прирост и находятся в небольшом минусе. Азиатские рынки преимущественно падают, как и котировки фьючерсов на американские индексы.