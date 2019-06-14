Фондовый рынок США завершил торги 13 июня ростом при поддержке энергетического (+1,25%), телекоммуникационного (+1,14%) и потребительского (+0,9%) секторов. Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил 0,39%, достигнув 26106,77 пункта. Индикатор высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос на 0,57%, до 7837,13 пункта. S&P 500 четвертый день торгуется около 2900 пунктов, но закрепиться выше ему пока не удается. По итогам он поднялся на 0,41%, до 2891,64 пунктов.

Акции Fiverr успешно дебютировали на бирже, в первый день торгов прибавив 90% в ходе торговой сессии и еще 11% на постмаркете.

Около 600 американских компаний направили обращение к Дональду Трампу, призывая его прекратить тарифную войну с КНР, поскольку это грозит замедлением экономического роста. Индексы цен на импорт и экспорт в США за май снизились на 0,3% и 0,7%, соответственно, что оказалось хуже прогноза. Между тем на рынке труда ситуация менее тревожна. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю увеличилось до 222 тыс. при прогнозе 216 тыс. Обычно повышение числа заявок воспринимается как негативный сигнал для рынка, однако сейчас это может означать сокращение дефицита рабочих рук, которое необходимо для поддержания экономического роста.

Внешний фон перед началом основной сессии негативен. Доходность по десятилетним казначейским облигациям упала до 2,0%, золото подорожало на 1,2%, до $1360 за тройскую унцию. Таким образом, аппетит к риску отсутствует. Фондовые площадки АТР закрываются разнонаправленно, негатива добавляют продолжающиеся столкновения в Гонконге. Европейский рынок открылся в минусе. Фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Ожидаемый диапазон для индекса широкого рынка на предстоящую сессию: 2830-2890 пунктов.

Из статистики внимания сегодня заслуживают данные Бюро переписи населения США по розничным продажам за май. Прогноз предполагает повышение показателя на 0,7% в мае после снижения на 0,2% месяцем ранее. Также в фокусе данные Федрезерва по объему промышленного производства, который, как ожидается, увеличится на 0,2%. Данный индикатор является опережающим показателем занятости в обрабатывающей промышленности и указывает на усиление деловой активности в промышленном секторе.

Цены на нефть продолжают консолидацию в узком диапазоне $61-62 за баррель. Сегодня выйдут еженедельные данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США. В случае если показатель поднимется выше 975 единиц, можно ожидать краткосрочного снижения нефтяных котировок. Тем не менее эскалация напряженности на Ближнем Востоке оказывает поддержку нефти, поэтому выход за рамки коридора $60-65 за баррель маловероятен до конца июня.