Рынок акций России сегодня умеренно подрастает, реагируя на дорожающую нефть, хотя рост сырьевых котировок происходит главным образом из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке (США обвинили Иран во взрыве танкеров в Оманском заливе). Растущему тренду по нефти противостоит происходящее с марта увеличение запасов углеводородов в США.

Отметим, что ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году в связи с усилением торговых споров, что также является среднесрочным негативным фактором. Рост мирового спроса на нефть составит 1,14 миллиона баррелей в сутки в текущем году, на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

Геополитические риски также подняли стоимость золота и соответственно положительно отразились на акциях «Полюса». Но в лидерах роста на фондовом рынке сегодня бумаги электроэнергетики, для них это во многом догоняющий рост, а также реакция на макроэкономические и отраслевые тренды, в частности сильный рубль и опережающий рост цен на топливо по сравнению с увеличением издержек на топливо. Кроме того, акции электроэнергетики – одни из самых дешевых на фондовом рынке РФ по мультипликаторам.

Вероятное снижение ставки Центральным банком сегодня может быть расценено биржевиками как констатация стабильной макросреды в России и, вероятно, станет аргументом для входа в российские активы спекулятивных денег как сегодня, так и на следующей неделе.

К новым внешним рискам можно отнести возможное назначение Бориса Джонсона на должность нового премьер министра Великобритании. Комментаторы отмечают, что растут шансы жесткого Brexit без сделки. Джонсон стоит на том, чтобы выйти из ЕС – со сделкой или без. Хотя не все в партии его поддерживают, может быть раскол. И непонятно, как поведет себя парламент.



