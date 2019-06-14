Минфин подтвердил высокую профицитность бюджета…

В майском отчете Минфин пересмотрел данные по расходам за апрель, из-за чего профицит бюджета за соответствующий месяц вырос до 149 млрд руб. (раньше Минфин оценивал его в незначительные 17 млрд руб.). Это гораздо больше соответствует нашим представлениям: напомним, что в комментарии к прошлому, апрельскому отчету Минфина мы отмечали, что прежний уровень расходов (из-за которого профицит был нетипично низким для апреля) выглядел завышенным. Напомним, что тогда, по нашим оценкам, профицит за апрель должен был составить 138 млрд руб. И вот сейчас, после пересмотра данных, оценка Минфином апрельского профицита очень близка к нашим ожиданиям.

С начала года рост расходов Федерального бюджета составил лишь 5%, что в целом находится на уровне инфляции. Пока в данных по-прежнему не видно эффекта от исполнения майского указа, а по некоторым статьям расходов (например, по Национальной экономике, по которой должно проходить немало инвестиционных расходов нацпроектов) исполнение расходов отстает от остальных. Мы по-прежнему полагаем, что экономика вряд ли ощутит на себе значимый импульс от нацпроектов в этом году.

…что не должно помешать улучшению ликвидности во 2П

Оценка расходов бюджета за май (1170 млрд руб.) не вызывает у нас вопросов: их рост г./г. находится на умеренном уровне в 5%, что соответствует средней с начала года динамике. В результате профицит бюджета в мае вырос до 334 млрд руб., и с начала года составил 1150 млрд руб. (план Минфина на этот год: 1930 млрд руб.). Факт, скорее всего, будет достаточно близок к плану по итогам года, однако это произойдет лишь из-за сезонного дефицита бюджета в декабре (который, кстати говоря, бывает достаточно большим).

В ближайшие месяцы мы ожидаем, что профицит бюджета сохранится вблизи текущих высоких уровней (~300 млрд руб./мес. в среднем за июнь-ноябрь), что доведет накопленный профицит бюджета за январь-ноябрь до почти 3 трлн руб. (в декабре мы полагаем, что дефицит бюджета будет близок к 1 трлн руб., что «схлопнет» годовую цифру до 2 трлн руб.).

Однако до этого объемы абсорбирования ликвидности за счет расходов будут существенными. Что, впрочем, не означает автоматически, что ситуация с ликвидностью резко ухудшится: во многом это будет зависеть от источников финансирования. Так, в последние месяцы активные заимствования Минфина на рынке ОФЗ фактически нивелировали позитивное влияние интервенций, из-за чего чистый отток ликвидности по бюджетному каналу сохранялся существенным. Впрочем, уже в мае эффект этого фактора ослаб (пока, правда, больше из-за значительных погашений, а не из-за снижения размещений), а ближе ко 2П ситуация для рублевой ликвидности будет, вероятно, улучшаться: Минфин ожидает падения спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.