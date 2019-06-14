После бурного роста прошлой недели и начала этой недели на рынок пришло спокойствие. Попытка дернуться чуток вниз не увенчалась успехом, и тогда, по-видимому, участники рынка решили, что надо остановиться и передохнуть. Тем более, что на горизонте у нас очень важное заседание FOMC ФРС США, которое состоится на следующей неделе. И поэтому вчерашние торги прошли в совершенно расслабленном режиме — никто никуда не спешил и особо ничего не делал. Благодаря взрывному росту нефти из-за подрыва танкеров в Оманском заливе лучше всех чувствовали себя акции сырьевых компаний, средний рост среди которых составил 1%. Именно акции этого сектора тащили за собой всех остальных и прежде всего акции промышленных компаний и акции компаний, работающие в сфере услуг. Здесь средний рост составил 0,7%. Немного подсобили в росте также акции технологических компаний, которые в среднем выросли на 0,6%. Однако последние выросли скорее по необходимости поскольку накануне в этих акциях наблюдалось достаточно сильное падение, где спекулянты явно перестарались и утоптали акции некоторых чипмейкеров более чем на 5%.

Однако на этом хоть какой-то позитив и заканчивается. Ни в финансовом секторе, ни в медицинском, ни потребительском рост поддержан не был, и можно только радоваться, что и падения тоже не было.

Как итог, все индексы немного выросли, но принципиально ничего не изменилось. Рынок стоит на уровнях рядом с уровнями сопротивления и раздумывает куда бы ему пойти — вверх или вниз?

Если в целом рыночная ситуация совершенно безликая, то в отдельных сегментах и субсекторах можно найти интересные идеи. Так, по итогам вчерашних торгов стоит выделить акции авиаперевозчиков. Все они дружно улетели вверх. Особенно отрадно, что в этом списке были и акции American Airlines (AAL, +6,4%), которые до сих пор были в числе главных лузеров среди основных авиакомпаний.

Также однозначно надо отметить акции The Walt Disney Company (DIS, +4,44%), которые выстрелили после супер позитивного прогноза по подписке на канал потокового телевидения Disney+. А на основании этого есть и обратный прогноз = Netflix (NFLX), который до сих пор безраздельно властвовал в сфере потокового TV, придется ой как несладко!

Ну и еще на одну акцию следует обратить пристальное внимание. Это акции телекоммуникационной компании Century Link (CTL, +3,53%), которые кажется все-таки нащупали дно и, оттолкнувшись от него, за последнюю недели прибавили уже более 10%.

Ожидания рынка 14 июня

Качели раскачиваются. Туда — сюда… Туда — сюда… Если вчера они качнулись вверх, то сегодня должны качнуться в противоположном направлении. По крайней мере тому есть все предпосылки. И самое смешное то, что то, что вчера двигало рынок вверх — подрыв танкеров, сегодня работает строго в противоположном направлении. Но это и понятно — любые кризисы и напряженности никогда не способствуют росту фондового рынка в целом. Да, в отдельных сегментах рынка под воздействием этих факторов может наблюдаться рост, но в целом это «не есть хорошо»!

И все сегодня напряглись — и Азия, и Европа, и Америка. Хотя все же следует отметить, что пока рынки именно напряглись, но не запаниковали. Главным индикатором беспокойства можно признать золото, которое выросло за прошедшие сутки почти на 1,5%. Для спокойного и техничного золота это очень даже приличный рост.

Кроме роста напряженности в главном мировом центре нефтяных перевозок свои 3 цента в общий котел негатива добавила сегодня компания Broadcom (AVGO), которая дала негативный прогноз продаж чипов из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Одно дело, когда негативный прогноз дают аналитики далекие от реального производства, и совсем другое дело, если такой прогноз дает один из ведущих мировых производителей микрочипов. Короче, обвал акций ведущих чипмейкеров сегодня обеспечен.

Исходя из всего вышесказанного, ожидать сегодня слишком уж простого спокойного дня не стоит. Пятница будет тяжелой. А ведь есть еще и макроданные — розничные продажи, промпроизводство и, наконец, индекс уверенности потребителей Мичиганского университета. Там неожиданностей вроде бы не должно быть, но… все же бдительными нужно оставаться.

И все же ожидать какой-то серьезной распродажи пока не стоит. С очень большой вероятностью мы все же увидим проторговку текущих уровней (по крайней мере в индексах) на средненьких оборотах.