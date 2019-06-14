Объем ипотечного кредитования в РФ в 2019 году может сократиться на 6,6%
Банк России, как и ожидалось, снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7.5%. Тональность пресс-релиза при этом была достаточно оптимистичной: регулятор подчеркнул уменьшение краткосрочных инфляционных рисков, а также сообщил об очередном понижении прогноза инфляции и ожидаемом переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 г. Напомним, что ранее ЦБ РФ обозначил оценку нейтральной ключевой процентной ставки на уровне 6-7%. Центральный банк также поддержал надежды рынка на продолжение снижения ключевой ставки в 2019 г., заявив о возможности изменения ставки в III квартале 2019 г.
Действия и риторика ЦБ в сочетании с ожидаемым замедлением инфляции должны способствовать более уверенному снижению процентных ставок по ипотечным кредитам и улучшить динамику рынка ипотеки. Так, по данным ЦБ РФ, объем ипотечного кредитования в России в марте и апреле 2019 г. находился ниже прошлогодних уровней на 3-5%. Сокращение объема выдачи ипотечных кредитов, по прогнозу, продолжится в ближайшие месяцы, и динамика рынка может стать положительной только в последние месяцы года.
По итогам года объем ипотечного кредитования может составить около 2.8 трлн руб., что на 6.6% меньше прошлогоднего значения.
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