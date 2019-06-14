Техническая картина осторожно позитивная. На текущей сессии (14 июня) индекс вновь обновил исторический максимум. Однако весь внутридневной рост на данный момент нивелирован, что отражается в «медвежьем» хвосте последней свечи на дневном графике.

Осцилляторы указывают на возрастающую перекупленность, провоцируя коррекцию вниз. Линия тренда ADX превысила 50%, что говорит в теории о «перегреве» растущей тенденции. Еще один негативный признак – увеличение расстояния между текущими значениями индекса и 20-периодной скользящей средней (EMA). Но несмотря на все это, индикаторы тренда (такие как MACD, полосы Боллинджера) пока демонстрируют стабильное преобладание покупателей на рынке.

Таким образом, технический расклад указывает на актуальность «бычьего» тренда с рисками краткосрочного падения. Пока на графике не возникло разворотной формации, позитивный сентимент сохраняется. Серьезным сопротивлением остается область, ограниченная уровнями сопротивления Фибоначчи – 2795-2805 п.

Если «медвежьи» риски раскроются в полной мере, то в перспективе недели или больше нельзя исключать смены локального тренда на падающий. Первой поддержкой после пробоя 2715 п. может стать 2690 п. Пока что подобный сценарий оценивается как менее вероятный.

Уровни поддержки: 2690 / 2665 / 2640 / 2600 / 2540

Уровни сопротивления: 2760 / 2795 / 2805