Курс рубля на завершающейся укороченной рабочей неделе продемонстрировал укрепление против доллара и евро в район минимумов с 20-х чисел мая. К завершению рабочей недели доллар закрепился ниже отметки 64,5 рубля, а евро сползал в направлении уровня 72 рубля.

Рынок нефти провалился в середине недели (как раз на праздник и выходной) с 63 долларов в район психологически значимых 60 долларов за баррель и затем все время пытался скорректироваться вверх, оставаясь выше этой ключевой отметки. Впрочем, нефтяной вопрос не тревожил рублевых «быков», делавших свое дело, опираясь на сохраняющийся интерес к рублевому госдолгу в рамках carry trade. Решительность ЦБ РФ, понизившего впервые в этом году ключевую ставку (до 7,5% годовых), поддержала эту уверенность.

В результате, доллар вечером в пятницу снижался за неделю на 40 копеек до 64,4 рубля, евро — на 1,2 рубля до 72,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась ниже 4 тысяч против с 4,075 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ – УВЕРЕННОСТЬ В СИЛАХ

Курс рубля в начале недели повышался против доллара и евро, получая поддержку от дорожающей нефти. Нефтяные котировки при этом "слушали" словесные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он заявил, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи. Министр также выразил надежду, что это решение будет легким.

Видимо, чтобы укрепить консенсус ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об угрозе снижения мировых цен на нефть ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

Впрочем, основные игроки ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия – планируют встречу на министерском уровне для "сверки часов" накануне июльского саммита ОПЕК+, и это также поддерживает рынок нефти.

При этом участники нефтяных торгов обратили внимание на данные о китайском импорте нефти, который в мае вырос на 7,7% в годовом выражении — до 40,23 миллиона тонн, однако упал на 8,6% к показателям апреля. Тем не менее, новости из КНР носили и позитивный оттенок. Меры китайских властей по стимулированию экономического роста поддерживали в начале недели спрос на валюты развивающихся экономик, в том числе и на рубль. Власти Поднебесной увеличили выпуск и пообещали поощрять инвестирование в специальные облигации правительств регионов страны для поддержки экономического роста и обеспечения достаточной ликвидности на рынке.

Провал рынка нефти, произошедший в середине недели и приводивший цены барреля сорта Brent до 59,57 доллара, обусловил некоторую волатильность рубля, которая довольно быстро сошла на нет в рамках общего тренда на его укрепление. Тот факт, что выходной пришелся на среду, тем самым отменив аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ, стал еще одним поводом к росту рубля. Отложенный спрос на рублевые госбумаги поддержал курс российской валюты, особенно в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в уверенном росте. Поддержка пришла от попыток рынка нефти восстановиться, оставшись выше 60 долларов за баррель. Рост геополитической напряженности из-за атак неизвестных на танкеры в Оманском заливе и последовавшие за ними обвинения Ирана со стороны США в этих атаках, поддержали ценник барреля.

Важное слово сказал ЦБ РФ, впервые в 2019 году понизивший ключевую ставку – на 0,25 процентных пункта до 7,5% годовых. При этом финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а его глава Эльвира Набиуллина порадовала любителей рублевого долга возможностью еще как одного, так и двух понижений ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году.

Таким образом, у рубля есть все шансы в ближайшее время пойти (в отсутствие обострения санкционных рисков) на обновление годовых максимумов в районе 63,6 рубля за доллар и 71,4 рубля за евро.