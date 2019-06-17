Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне негативной динамики акций чипмейкеров. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.16%, закрывшись на отметке 2886.98 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.07%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0.52%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций не изменилась и составила 2,09%.

Продолжающийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином подталкивает крупные американские корпорации к снижению прогнозов по будущей прибыли. Так, ключевой поставщик Apple, компания Broadcom, из-за торговой войны снизила годовой прогноз выручки на $2 млрд, после чего акции Broadcom упали на 5,5%.

На текущей неделе ключевым событием для рынков будет заседание ФРС США, от которого инвесторы будут ждать подтверждения приверженности смягчению монетарной политики. На данном этапе фьючерсы предполагают около 80% шансов на ослабление ставок уже в июле.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,19%, закрывшись на отметке $62,04. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе поддержку ценам на «черное золото» будут оказывать ожидания саммита ОПЕК+, так как в условиях крайней волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках пролонгация соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ выглядит вполне оправданно и, скорее всего, будет реализовано, как минимум, до конца текущего года. В нынешних реалиях картель и его союзники находятся в условиях жесткой конкуренции со стороны американских нефтепроизводителей, и если ОПЕК+ не хочет утратить контроль над ситуацией, тесное сотрудничество между странами входящими в альянс нужно поддерживать как можно дольше. Однако игрокам сейчас стоит помнить, что основная поддержка во фьючерсном контракте Brent расположена на отметке $59,60 и если данный рубеж не устоит, цена на нефть рискует опуститься в район $55 за баррель.

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2739,28 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2738 п. и 2710 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Поддержку рублевому индикатору по-прежнему продолжает оказывать дивидендный сезон, в рамках которого, с учетом Т+2, на следующей неделе пройдут закрытия реестров акционеров Башнефти, МОЭСК, НМТП, МРСК СЗ, ГМКНорНик, Юнипро, НЛМК, ММК и ВТБ.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133500 и 131800 п. Сопротивление — 135000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,38, прибавив 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64.20 и 64. Сопротивления расположены на уровнях 64.40 и 64.60.