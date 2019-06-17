В последние несколько торговых сессий глобальные рынки не демонстрируют выраженной динамики. Идея предстоящего замедления экономического роста и торговых противоречий между ведущими экономиками мира остается актуальной, но, по всей видимости, принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы не получат вплоть до саммита G-20 в самом конце месяца, на котором должна состояться встреча лидеров США и Китая.

Ключевым же событием текущей недели на данный момент представляется заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду. Подавляющее большинство участников рынка ожидает сохранения на предстоящем заседании ставки неизменной, но при этом весомое внимание будет уделено риторике регулятора (основной вопрос – останется ли в сопроводительном заявлении при описании монетарного курса формулировка «о терпении» или она будет заменена на более «голубиную» форму). Июньское заседание также будет сопровождать обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям, следовательно, любые изменения «точечной диаграммы» будут приковывать весомое внимание. При этом мы вновь отметим, что на текущий момент рынки уже в серьезной степени заложелись на скорое снижение ставок – так, согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 82% уже на июльском заседании.

Что касается российского рынка акций, то в пятницу индекс Мосбиржи продемонстрировал локальную коррекцию на 0,7%, вернувшись ниже отметки в 2750 пунктов. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается – на этой неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Северстали (уже сегодня акции компании будут торговаться без дивидендов), НЛМК, ММК, ГМК Норникель, ВТБ, что суммарно обеспечит техническое снижение индекса примерно на 13-14 пунктов. Дальнейшая динамика индекса Мосбиржи во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках. До заседания Федрезерва ожидаем нейтрального влияния внешних условий и консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2750 пунктов.