Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного повысятся. Дорожающая нефть продолжит оказывать поддержку стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с повышением на 0,2-0,3% — в районе 2745-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740 и 2730 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2760 и 2770 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня поддержку рублю может оказать рост аппетита инвесторов к российскому фондовому рынку, прогноз по курсу доллара на сегодня — 64-64,70 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,1-0,5% на фоне новостей от компании Broadcom, уже испытавшей на себе последствия торгового конфликта с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно – в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 повысился на 0,03%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,3%.

Стоимость нефти повышается на 0,2% — до 62,15 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1210 доллара против 1,1236 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в конце недели корректировался вниз на ухудшившейся конъюнктуре западных рынков. Корректирующаяся вверх цена нефть сдерживала рынок акций РФ от большего снижения.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию уменьшился на 0,69% — до 2739,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1341,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 20 копеек — до 64,38 рубля, евро — на 64 копейки — до 72,18 рубля, следует из данных Московской биржи.