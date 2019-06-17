Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 25 бп до 7.50%, что не стало сюрпризом в контексте поступивших ранее сигналов и текущей динамики инфляции. Риторика регулятора также соответствовала ожиданиям, хотя прогноз по инфляции был снижен сразу на 0.5пп (до 4.2-4.7%) на горизонте до конца текущего года. В этой связи, Банк России выразил намерение продолжить снижение ключевой ставки «на одном из ближайших заседаний», что, по нашему мнению, может произойти 6 сентября (Росбанк: —25 бп).

Примечательно, что переход к «нейтральной» политике – здесь стоит понимать верхнюю границу диапазона 6.0-7.0% – все же рассматривается в базовом прогнозе регулятора не ранее 1п’20.

В ответе на вопрос о дальнейшей траектории ключевой ставки Э.Набиуллина на пресс-конференции не исключила двух снижений ставки до конца 2019 г. Однако мы пока не склоны приписывать такому сценарию высокую вероятность и рассматриваем данное заявление лишь как перечисление доступных вариантов действий регулятора: остальные комментарии главы ЦБ были полны консервативных нот.

Консерватизм регулятора оправдан устойчиво высокими инфляционным ожиданиями и неустойчивой внешней конъюнктурой, включая геополитические угрозы. При этом, начало реализации национальных проектов имеет для Банка России двойственный эффект: с одной стороны, это позволит улучшить профиль экономики (прогноз роста ВВП в 2019 году понижен Банком России на 0.2пп до 1.0-1.5%), а с другой, может подстегнуть инфляционные риски из-за бюджетных трат.

Доходности ОФЗ в пятницу снизились на 3-5 бп – помогли комментарии о возможности увидеть 2 снижения ключевой ставки до конца 2019 года. Курс рубля после небольшого укрепления консолидируется в интервале USD/RUB 64.3-64.4.