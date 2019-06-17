Российские индексы завершили последнюю торговую сессию неделю снижением. На мировых рынках оптимизма также не наблюдалось. Индекс РТС к концу торгового дня потерял 0,4%, а индекс IMOEX отступил на 0,7%. Совет директоров ЦБР в пятницу понизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5%, как ожидали и мы, и большинство участников рынка. При этом регулятор допускает дальнейшее снижение ставки на одном из ближайших заседаний и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 г. при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. ЦБ пересмотрел прогноз инфляции по итогам 2019 г. с 4,7–5,2% до 4,2–4,7% и отметил снижение краткосрочных проинфляционных ожиданий. Кроме того, регулятор считает, что пересмотр траектории процентных ставок ФРС и сохранение мягкой денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран ослабляют риск оттока капитала при смягчении монетарной политики российского Центробанка.

ЦБР понизил свой прогноз роста ВВП на 2019 г. до 1,0–1,5% с 1,2–1,7% из-за слабого первого квартала. «Рост экономики в первом полугодии 2019 г. складывается ниже ожиданий Банка России», – говорится в пресс-релизе. Прогноз на 2020 год остался неизменным – 1,8–2,3%. При этом банк повысил свой прогноз среднегодовой цены нефти Urals на текущий год с 60 до 65 долл./барр., а на 2020 г. – с 55 до 60 долл./барр. Решение регулятора вызвало небольшое укрепление рубля, – видимо, благодаря спросу на ОФЗ в ожидании дальнейшего снижения ставок. Европейские и американские фондовые индексы в пятницу умеренно отступили, Euro Stoxx 50 потерял на 0,3%, а S&P – менее 0,2%.

Нефтяные котировки немного восстановились по итогам дня. МЭА в ежемесячном обзоре представило прогноз потребления нефти и добычи вне ОПЕК на 2020 г. По мнению агентства, спрос в 2020 г. вырастет до 101,7 млн барр./сутки. В 2019 г. ожидается прирост потребления всего на 1,2 млн барр./сутки, что на 0,1 млн барр./сутки ниже по сравнению с прогнозом, представленном в майском докладе. В прошедшие выходные министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих завил, что на встрече ОПЕК+ в первую неделю июля альянс постарается гарантировать сохранение рыночного баланса.

Данные по экономике Китая, опубликованные в пятницу, оказались неоднозначными. Розничные продажи в мае выросли на 8,6% год к году, превысив показатель апреля на 1,4 п.п. и прогноз на 0,5 п.п. Однако промышленное производство увеличилось лишь на 5% год к году, что является десятилетним минимумом. Вероятно, торговая война отражается на экономике страны. Американская же экономика продолжает чувствовать себя уверенно.

Промпроизводство в США в мае выросло на 0,2 п.п. больше, чем ожидалось, – на 0,4% месяц к месяцу, причем апрельский показатель был пересмотрен вверх. Загрузка производственных мощностей увеличилась до 78,1%, превысив ожидания на 0,1п.п. и показатель апреля на 0,2 п.п. Розничные продажи за месяц прибавили 0,5%, а показатель апреля был пересмотрен с минус 0,2% на плюс 0,3%. Таким образом, статданные не способствуют переходу ФРС к более мягкой политике. Завтра начнется очередное двухдневное заседание управляющего совета Федрезерва, и в среду будет принято решение по ставке и опубликованы новые экономические прогнозы. Из важной статистики наступившей недели – завтра выйдут финальные данные по инфляции в еврозоне за май, а в Европе и США будут обнародованы предварительные индексы PMI за июнь. Что касается торговых войн, то основной вопрос по-прежнему в том, проведут ли встречу Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 28–29 июня. Министр торговли США Вилбур Росс вчера отметил, что, даже если встреча состоится, она может завершиться лишь заявлением о готовности возобновить переговоры.