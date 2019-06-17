Прошедшая неделя для рынка нефти начиналась с интенсивного снижения цен и новых попыток возобновления снижения цен. Данные о запасах нефти в США продолжают огорчать быков. Так, по нефти Brent цена вновь заглядывала ниже 60 долларов за баррель. Однако затем со средины недели ситуация изменилась. Поводом на этот раз стали не данные о запасах и добыче нефти в США. Цены на нефть взлетели на 3% после появления сообщений о том, что в Оманском заливе были повреждены два танкера. Прошедшие на прошлой неделе атаки на танкеры в заливе стали уже вторым инцидентом за последние недели. Обвинения Ирана мало проясняют картину, поскольку им, казалось бы, не нужна дополнительная напряженность. Кроме того Иран, как и другие страны региона, может пострадать из-за подрыва экспорта нефти. Ясно только, что кто-то отчаянно нагнетает напряженность в самой чувствительной для мировой торговли нефтью зоне.

Пока эта эскалация обстановки еще далека по интенсивности до происходившей восьмидесятые годы танкерной войны. Может быть, поэтому в результате произошедшего инцидента цены нефти показали лишь небольшое подрастание, которое пока только остановило возможное сползание цен ниже зафиксированных с начал июня минимальных отметок. Возможно, реакция цен оказалась сдержанной также за счет подрастания индекса доллара. Однако угрозы дальнейшей эскалации обстановки остаются своеобразной премией за риск, которая в будущем может серьезно разогреть рынок нефти. (Этому не смогут помешать даже сопутствующие таким случаям подскоки доллара). И пока там будет сохраняться риск разрастания конфликта, рынок будет помнить об угрозах и поддерживать в ценах рисковую добавку.

Хотя стоит отметить, что такого рода риски очень слабо предсказуемы и рынок на них чаще реагирует динамикой цен уже по факту изменения обстановки. Своеобразным напоминанием о слабой предсказуемости важных угроз стали сообщения о сбоях в системе энергоснабжения, которые оставили Аргентину и Уругвай без электричества. А вышедшее сообщение в New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России, создает алармистам к началу недели гремучую смесь тревоги. Впрочем, пока это все лишь достаточно абстрактные тревоги, а рынок чаще настроен на прагматизм фактов.

Зато предстоящие важные события станут определенно реальными факторами воздействия на цены нефти. Из них в первую очередь выделяется саммит двадцатки (28-29 июня), на котором гвоздем программы будет обсуждение между руководителями США и Китая уже почти похороненной торговой сделки. Если позитивных результатов там не будет, то это станет сильным фактором торможения мировой торговли и связанных с нею темпов роста спроса на нефть. А вот воздействие от предстоящего (20-21 июня) саммита ЕС с рассмотрением кандидатур руководства исполнительными органами Евросоюза будет скорей опосредованным, в первую очередь через возможное воздействие его результатов на динамику доллара.

Впрочем, по этой части рынок ждет события и поважнее. Гвоздем наступающей недели будет (19 июня) заседание ФРС. Скорей всего ключевая ставка Комитетом будет сохранена на прежнем уровне. Хотя, после прошлой недели, когда от регуляторов были получены новые «голубиные» сигналы, оценки рынком вероятности снижения ставки ФРС уже на предстоящем заседании поднялись до 23,3%. Эти же пришедшие сигналы привели в прошедшую неделю к росту фондовых рынков и «подбадривали» цены прочих активов. Естественно, что от заседания ФРС рынок ждет оценок членов Комитета по поводу дальнейшей динамики ставки. Решения Комитета, а также последующие толкования руководства ФРС могут дать дополнительный импульс динамике цен нефти, в том числе через изменения индекса доллара. Так что рынки с нетерпением будут ждать результатов заседания.

К концу месяца на главную сцену выйдет встреча стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых будет определяться судьба договоренностей о сокращении добычи нефти. Так что ближайшие недели для рынка нефти обещают быть очень насыщенными важными событиями, которые в итоге определят дальнейшую среднесрочную динамику цен важнейшего мирового товара.