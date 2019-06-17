Эта неделя начинается в «нейтрально-зеленой» зоне: негативный новостной поток в отношении торговых конфликтов (Китай до сих пор не подтвердил встречу с США на Саммите G-20, который пройдет 28-29 июня) был нейтрализован ожиданиями смягчения риторики ФРС – вероятность снижения ставки составляет 82% на июль и почти 100% на сентябрь. Цены на нефть упали в среду до уровней января (Brent снизилась до $60/барр.) на фоне неожиданно высокого роста запасов в США (+2,2 млн барр.), однако частично отыграли падение после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Рубль за неделю укрепился по отношению к доллару на 0,7% на ожиданиях снижения ставки ЦБ, которые способствуют притоку иностранного капитала в ОФЗ. Накануне заседания Банка России инфляция в опустилась ниже 5,0% г/г, и ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., улучшив прогноз ИПЦ на конец 2019 г. с 4,7–5,2% до 4,2–4,7% и допустив переход к нейтральной ДКП до середины 2020 г., т.е. с ориентиром ставки на уровне 6,0-7,0%.

При этом на среднесрочную перспективу ЦБ выразил обеспокоенность потенциальным смягчением бюджетной политики: решение Минфина инвестировать в российские проекты средства из ФНБ сверх 7% ВВП (по нашей оценке, до 3,5 трлн руб. или 3% ВВП уже в 2020 г.) может негативно отразиться на динамике инфляции. Поэтому на ближайших заседаниях (в июле и сентябре), а дальнейшие перспективы будут зависеть от хода бюджетной дискуссии.