В утренние часы на глобальных площадках не наблюдается выраженной динамики. Участники рынка находятся в ожидании того, какую риторику выберет ФРС США на предстоящем в среду заседании американского регулятора. Напомним, что мы ожидаем первого снижения ключевой ставки в США уже в июле текущего года, а затем еще 3 снижения на горизонте до середины 2020 года. Кроме того, рынок фьючерсов также указывает на 4 снижения ставки от ФРС. Таким образом, на предстоящем заседании американский регулятор вполне может подготовить рынки к предстоящему циклу снижения ставок, что способно оказать давление на доллар США и поддержать рисковые активы. Отметим, что в пятницу пара EURUSD вернулась к отметкам в районе 1.12 на фоне публикации сильной статистики из Штатов. Розничные продажи в США в мае, согласно этим данным, выросли на 0.5 м/м, а значение данного показателя в предыдущем месяце было пересмотрено с отметки —0.2% м/м до 0.3% м/м. Сегодня также состоится выступление главы ЕЦБ М. Драги на ежегодном форуме Европейского Центрального Банка. Пока ЕЦБ не говорит о планах поддержки европейской экономики запуском программы скупки активов. Кроме того, ситуация в экономики ЕС в последнее время перестала ухудшаться, поэтому в преддверии возможного снижения ключевой ставки от ФРС европейская валюта имеет шансы продолжить укрепление против доллара США, наметившееся в начале июня.

Российский валютный рынок

Российская валюта в ходе утренних торгов остается на комфортных уровнях в основных валютных парах. Поддержку рублю продолжает оказывать довольно мягкая риторика от Банка России по итогам прошедшей пятницы, которая в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные бумаги. Положительно для рубля складывается и ситуация на нефтяном рынке, где контракты на Brent вернулись к комфортным уровням $61.5-$62/bbl. На этой неделе поддержку российской валюте начнет оказывать приближение налогового периода, пик которого традиционно приходится на 25 число месяца. Кроме того, мы уже отмечали, что в конце июня положительно на рубль будет влиять приближение выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами, которые в преддверии этих выплат могут обменивать валютную выручку на рубли. Наконец, если ФРС в среду отметит готовность снижать ключевую ставку в США в ближайшее время, это окажет поддержку как всему блоку рисковых активов, так и российской валюте.