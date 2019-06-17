Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5%. Основные аргументы остаются неизменными. Так, годовые темпы инфляции продолжают замедляться, к тому же Центробанк отметил снижение краткосрочных проинфляционных рисков. Также было указано, что пересмотр траектории процентных ставок ФРС и сохранение мягкой денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран снижают риски оттока капитала при смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Комментарий же ЦБ по итогам заседания оказался неожиданно мягким, позволяющим рассчитывать на достаточно агрессивное снижение ключевой ставки в ближайшие 12 месяцев. Во-первых, из комментария полностью исчезла формулировка о сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Во-вторых, ЦБ нацеливается на достижение нейтральной ключевой ставки уже к середине 2020 г. Отвечая на вопросы в ходе пресс-конференции о перспективах снижения ставки в этом году, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность еще одного-двух снижений, так что на конец года ставка может составить 7,0–7,25%.

ЦБ также пересмотрел макроэкономический прогноз. Прогноз по инфляции вновь был снижен и теперь составляет 4,2–4,7% (предыдущий прогнозный диапазон был равен 4,7–5,2%), а в дальнейшем инфляция будет находиться вблизи 4%. Прогноз роста ВВП также был пересмотрен в сторону понижения (на 0,2 п.п. на этот год), и теперь регулятор ждет роста экономики в 2019 г. на 1,0–1,5%. ЦБ допускает, что, если ситуация в экономике будет развиваться примерно в соответствии с базовым прогнозом, он может понизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. Одновременно регулятор отметил риски, связанные с бюджетной политикой, в частности, риски ускорения инфляции при использовании ресурсов ФНБ на внутреннем рынке после достижения порогового уровня ликвидной части фонда в 7% ВВП – последнее может произойти в ближайшие месяцы. Как раз изменения в бюджетной политике (повышение НДС) привели к росту инфляции в начале этого года и вынудили ЦБ пойти на упреждающее повышение ключевой ставки во второй половине прошлого года. Но этот фактор Центробанк рассматривает скорее не как риск для снижения ключевой ставки, а более широко и считает необходимым пересмотреть бюджетную политику, увеличив объем бюджетных резервов. Мы считаем вполне вероятным, что ЦБ снизит ставку на сентябрьском заседании, вопрос же о еще одном снижении пока остается открытым.