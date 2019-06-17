В пятницу утром котировки золото поднялись почти до $1 358 за унцию, преодолев психологически важную отметку $1 350 за унцию. Причиной роста стали сообщения о повреждениях двух танкеров в результате нападения в Оманском заливе и связанные с этим жесткие заявления представителей США в адрес Ирана. Как следствие, на негативных геополитических новостях доллар укрепился, и спрос на защитные активы, в том числе золото, резко вырос. Мы опубликовали тактическую рекомендацию зафиксировать длинные позиции по золоту в преддверии возможной коррекции после заседания ФРС, когда унция золота стоила $1 355.

Впрочем, желтый металл в пятницу не смог долго удержаться выше $1 350 за унцию и во второй половине дня начал снижаться после выхода макростатистики из США. Данные по розничным продажам за май (рост на 0,5%, ожидалось повышение на 0,6%) и промышленному производству (рост на 0,4% при консенсус-прогнозе 0,2%) привели к дальнейшему укреплению доллара. Сегодня котировки золота продолжают падение и на момент написания комментария достигли $1 337 за унцию. Конъюнктура рынка во многом будет зависеть от решения ФРС, которое будет объявлено в среду вечером по московскому времени. Наши стратеги по валютному рынку считают, что ФРС будет проявлять терпение и это окажет поддержку доллару и краткосрочным ставкам в США. Следовательно, цены на золото в ближайшие несколько дней будут оставаться под давлением.