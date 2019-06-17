В прошлую пятницу ЦБ снизил ставку на 25 б.п. до 7,5%. Это решение совпало с консенсусом, но разошлось с нашими ожиданиями – регулятор оказался более оптимистичным, чем мы предполагали.

В числе основных факторов для оптимизма ЦБ: 1) ожидания смягчения политики ФРС США, 2) более позитивная (по сравнению с прогнозом ЦБ) траектория по инфляции и полное исчерпание эффекта НДС в ее динамике, 3) прогнозы хорошего урожая в этом году, 4) слабость экономической активности.

В целом ожидания регулятора по инфляции улучшились – сейчас ЦБ ожидает ее в диапазоне 4,2-4,7% (против прошлого прогноза в 4,7-5,2%). Отметим, что с начала года наш прогноз по инфляции не менялся и составляет 4,5% г./г., что теперь соответствует среднему значению нового диапазона Банка России.

Кажется, что в настоящий момент среднесрочные риски (эскалация торговой войны между США и Китаем, новые санкции, повышенные инфляционные ожидания) не так критичны для монетарной политики, из-за чего ЦБ даже намекнул на то, что 1) будет снижать ставку еще раз на одном из ближайших трех заседаний (26 июля/6 сентября/25 октября) и 2) в дополнение к этому может рассмотреть возможность еще одного снижения ставки до конца года (которое может стать третьим за этот год). Впрочем, заявления регулятора, на наш взгляд, не стоит воспринимать как его «руководство к действию»: ранее мы нередко видели, как эти планы приходилось корректировать.

На наш взгляд, дальнейшие перспективы снижения ставки все-таки будут сильно зависеть от реализации внешних рисков. Например, возможным неблагоприятным триггером может стать решение США о введении новых пошлин на китайские товары по итогам саммита G20 (это может случиться до конца июня). И хотя этот исход не является нашим базовым сценарием, мы не ждем, что история с торговыми спорами разрешится в позитивном ключе как минимум до конца этого года. Напомним, что введение 25%-ных пошлин на весь китайский экспорт в США может «подкосить» цены на нефть и вызвать заметное ослабление рубля, что с высокой вероятностью повлечет пересмотр Банком России своих намерений по смягчению монетарной политики.

Кроме того, не стоит забывать, что прошлогодние повышения ставки были призваны смягчить негативное влияние санкционных рисков и эффекта от повышения НДС. По оценке ЦБ, задача этих повышений выполнена, но снижать ставку сильнее (того уровня, с которого началось повышение) в условиях рисков торговой войны (которые на момент повышений ставки в конце прошлого года были невысоки), на наш взгляд, не стоит. Отметим, что уровень в 7,25% уже достаточно близок к нейтральному уровню ставки, озвученном ЦБ в рамках пресс-конференции по итогам заседания, и ничего не мешает регулятору перейти к этому нейтральному уровню в 2020 г.

Мы ставим наш прогноз по ключевой ставке на пересмотр, однако сохраняем осторожность относительно перспектив смягчения монетарной политики в этом году.