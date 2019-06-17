На прошлой неделе наблюдался преимущественный рост котировок еврооблигаций, которые продолжают отыгрывать сильно снизившиеся за последнее время доходности казначейских облигаций США.

На этой неделе состоится заседание ФРС, на котором будут представлены новые прогнозы регулятора по экономике США и обозначен ожидаемый уровень ключевой процентной ставки. Ожидается значительное смягчение прогнозов ФРС по ставке в свете роста неопределенности относительно перспектив глобальной экономики.

Так что хотя снижения ставки на этой неделе не ожидается, но регулятор может дать сигнал о возможности снижения ставки до 2,25% уже в июле.

Аутсайдерами недели стали суверенные турецкие еврооблигации и облигации Pemex. В Турции на этой неделе пройдут повторные выборы мэра Стамбула, неопределенность исхода которых сохраняет повышенную рисковую премию в турецких активах. Снижение рейтинга Турции Moody`s до уровня B1 в конце прошлой недели также окажет некоторое давление на турецкие облигации, однако данное действие не стало неожиданным для инвесторов.

В Pemex снижение объясняется ростом беспокойства относительно возможности понижения кредитного рейтинга компании агентством Moody`s до уровня BB+, что может вызвать технические продажи облигаций со стороны индексных фондов, однако, по нашему мнению, агентство не будет пересматривать рейтинг компании в этом году, и риски данного события выглядят преувеличенными.

На прошлой неделе рынок рублевых облигаций продолжил рост.

Ключевым событием прошлой недели было заседание Банка России. Как мы и ожидали, регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. – до 7,50% годовых. В целом заявления ЦБ, как в пресс-релизе, так и в ходе конференции главы Э. Набиуллиной, были мягкими, что и привело к росту цен.

Продолжается замедление годовой инфляции, оценка ее на 10 июня составляет 5,0%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении.

В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России пересмотрел прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%, и в дальнейшем показатель будет находиться вблизи 4%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса, как указано в пресс-релизе ЦБ.

На среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Рост экономики в первом полугодии 2019 года будет ниже ожиданий Банка России. С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП, в 2018 – первом квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7% до 1,0–1,5%.

Произошедший в первой половине 2019 года пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками на обозримом горизонте. Это связано со снижением риска роста базовых ставок.