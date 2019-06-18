Срыв соглашения ОПЕК+ маловероятен, однако объем может быть скорректирован
Начало недели характеризовалось разнонаправленной динамикой. Лидерами роста стали акции Интер РАО (+5,95%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Северстали (-5,48%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне: 64,00-64,50.
Нефть приостановила падение на ожиданиях от конференции ОПЕК. Fitch полагает, что соглашение ОПЕК+ будет продлено до конца года. Среднесрочный прогноз средних цен: диапазон $57-65 за баррель. Однако, ОПЕК проигрывает из-за того, что снижение добычи в Иране и Венесуэле компенсируется ростом добычи вне ОПЕК, в частности, в США. Позиция Ирана, на который оказывается давление со стороны США, пока неизвестна. На мой взгляд, маловероятен срыв соглашения, однако, объем может быть скорректирован. Недостаточно активные действия со стороны ОПЕК могут вызвать негативную реакцию. Цены на нефть может поддержать снижение объемов на 500-1000 тыс. баррелей в сутки до конца года, в противном случае, реакция рынка может быть негативной.
Акции ФСК (+2,01%) выросли до максимума за два года. Причина роста – предложение о росте сетевых тарифов (информация публично не раскрывалась). Россети предлагают увеличить плату для крупных потребителей в четыре раза. Плата за присоединение составляет около 10% в выручке, и ее 4-х кратный рост приведет к 20% роста объемов продаж (без учета индексации тарифов). Однако, новость не даст сиюминутный эффект и не приведет к резкому росту прибыли в ближайшем году. Полагаю, что идея роста тарифов в значительной степени отыграна.
Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2700-2750 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,00-65,00.
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