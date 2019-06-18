На прошлой неделе технические индикаторы просигнализировали о технический перекупленности индекса РТС на дневных графиках, поэтому энтузиазм биржевых быков немного угас. Индекс РТС пробил наверх свой максимум за полтора года 1339,41, но мы не увидели новой волны покупок «на эйфории». Какие уровни «быки» считают приемлемыми для покупки, я не знаю, но агрессивный майский тренд проходит в районе 1314, а менее агрессивный декабрьский восходящий тренд находится на данный момент в районе 1250. Есть ещё горизонтальная поддержка 1290.

В акциях Сбербанка об ближайшая техническая поддержка находится на уровне 230. В этой акции «быки» не смогли закрыть дивидендный разрыв, и это сигнал что им нужно сейчас отдохнуть и набраться сил для нового рывка наверх. Сильная зона поддержки находится в диапазоне 222-224. На графике акций Газпрома ао технические поддержки выражены слабо, на графике Лукойла техническая поддержка находится на уровне 5110. Объективно говоря, рынок сейчас сильный — не удивлюсь, если коррекция к росту будет минимальной, а в отдельных акциях даже «плоской».

В США фондовый рынок показал боковую динамику. В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление и экономический прогноз. Изменения монетарной политики не ожидается, но быки на всякий случай не активничают. Возможно, это правильно — неделя насыщена макростатистикой.

В четверг в США будет опубликован индекс опережающих индикаторов за май, а в пятницу США опубликуют индекс PMI в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. Президент Дональд Трамп грозит снова поднять тарифы на китайские товары, если президент Си Цзиньпин не встретится с ним на саммите "большой двадцатки" в Японии в конце июня. Его экономический советник Ларри Кудлоу сказал, что Трамп все еще ждет ответа от Си о встрече, чтобы возобновить торговые переговоры. Сейчас инвесторы ждут развязки (начало саммита — 26 июня).

Экономический рост страдает от торговой напряжённости между США и Китаем, поэтому цены на нефть слабы. Не исключено, что поддержка $60 на графике нефти Brent будет скоро пробита «медведями» и последует снижение в район $55,5. Дополнительное давление на нефть оказывает заявление министерства энергетики США о том, что в июле добыча сланцевой нефти достигнет рекордного уровня. Часы «тикают» не в пользу «нефтебыков». Или президент Си немедленно подтверждает встречу с Трампром, либо начинаются новые атаки на нефтяные танкеры или… котировки нефти резко проваливаются вниз.