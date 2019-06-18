Фьючерсы на тройку ведущих фондовых индексов США в настоящий момент торгуются в красной зоне в пределах 0,1%.

В экономическом календаре вторника главные события – это статистика по потребительской инфляции в еврозоне (12:00 МСК) и число выданных разрешений на строительство в США (15:30). Сегодня же начинается заседание ФРС, итоги которого – в том числе и по процентной ставке – станут известны завтра вечером. Это, безусловно, самое важное событие недели. На ФРС будут ориентироваться и другие центральные банки.

На фоне торговой войны и тормозящегося экономического роста США Дональд Трамп неоднократно призывал ФРС понизить ключевую ставку. Аналогичные подвижки идут и в КНР, где вице-премьер Лю Хэ предложил местным китайским регуляторам стимулировать экономику, чтобы компенсировать эффект торговой войны и проблем реального сектора.

Что касается США, то там президент не одинок в своём стремлении удешевить кредитование экономики. Параллельно с прерывающимся (последние пять дней), но всё же ростом акций – инвесторы уходят в низкорисковые активы, в том числе в трэжерис.

Бегство в долгосрочные бонды – это расчёт инвесторов на то, что в случае понижения ставки ФРС инструменты с большой дюрацией прибавят в стоимости заметнее других. В этом году такое уже трижды привело к инверсии кривой доходности, когда ставка по 10-летним облигациям оказывалась выше ставки по трёхмесячным векселям. С начала июня ситуация улучшается, но инверсия всё ещё сохраняется.

По данным CME Group, шансы, что ФРС завтра снизит диапазон ключевой ставки, составляют около 22,5%, а к концу года – 98%. Даже если фактического смягчения денежно-кредитной политики 19 июня не будет, от Джерома Пауэлла ждут внятного сигнала о том, когда это произойдёт. Фондовый рынок прервал ралли и неделю колеблется на одном уровне, отражая паритет покупателей и продавцов. Индекс доллара DXY тоже не знает, расти ему дальше или нет: в настоящий момент он торгуется ниже уровня 97,5 пункта. Более мягкая риторика регулятора должна удешевить американскую валюту, как того хочет Дональд Трамп, радеющий за конкурентоспособность экспорта США.

Из корпоративных отчётностей компаний S&P 500 сегодня ожидаются только квартальные результаты Adobe.