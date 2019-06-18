В понедельник рынок в целом находился в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Аэрофлот (AFLT) подорожал на 2.8%, Магнит (MGNT) – на 2.5%, Алроса (ALRS) – на 2.1%. Тем временем акции Северстали (CHMF) подешевели на 5.5%, что объясняется исключением из их цены (в режиме Т+2) финальных дивидендов за 2018 год (35.43 руб. на акцию, сумма не включает выплаченные ранее промежуточные дивиденды). Кроме того, в минусе закрылся Полюс (PLZL, —2.1%), бумаги которого ранее играли «защитную» роль в период неопределенности.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции Алроса-Нюрба (ALNU) подорожали на 7.7%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 6.3%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 5.9%. Тем временем в минусе закрылись МРСК Юга (MRKY, —4.1%), Коршуновский ГОК (KOGK, —3.5%), Россети (RSTI, —3.4%).

Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 0.6%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в среднем в некотором плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС, который вышел к уровням, соответствующим периоду пятилетней давности. Активность на рынках в целом сократилась в преддверии объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) и сопутствующего комментария главы ФРС, в котором могут найтись указания на планы по снижению базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июньском заседании представляется маловероятным, но нельзя полностью исключать и такой сценарий).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 64.0 – 64.5 по паре доллар-рубль, основания для повышения волатильности могут появиться после подведения итогов заседания ФРС США.