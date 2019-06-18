Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2730 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения около уровня открытия. Утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не столь критично, чтобы вызвать активные распродажи на локальном рынке акций.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества значимой макроэкономической статистики. Косвенное влияние на локальный рынок акций могут оказать майские данные по изменению количества закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США (15.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.18%) и РТС (-0.01%) завершили торги с незначительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Указанные индексы не сумели обновить свои недавние максимумы. В целом их вчерашнее движение укладывалось в рамки внутридневного «боковика». Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона и неуверенная динамика нефтяных котировок.

С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС вчера приостановили свое среднесрочное повышение. Конечно, однодневное прекращение роста не является показательным. Тем не менее, локальный рынок акций сохраняет предпосылки для более или менее масштабного коррекционного отката от текущего уровня. Этому способствуют сравнительно низкие цены на нефть. Кроме того, российские фондовые индексы продолжают находиться в состоянии среднесрочной перекупленности.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 26 п. или около 1.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Ожидаемо слабее рынка торговались бумаги Северсталь (CHMF RM, —5.48%). Вчера в них состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Дивиденды по этим акциям за 1 квартал 2019 года составят 35.43 руб., или порядка 3.2% от цены их закрытия в минувшую пятницу. В результате вчерашней просадки акции «Северстали» заметно отступили вниз от прочного уровня сопротивления, расположенного в районе 1100-1120 руб. Теперь среднесрочная техническая картина в них вновь выглядит нейтральной.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, —3.42%), Россети-ап (RSTIP RM, —1.27%) сменили свой сильный внутридневной прирост на довольно масштабную просадку. Всплеск интереса к указанным бумагам стимулировала новость о том, что эмитент настаивает на ускоренном повышении тарифов на электроэнергию для потребителей услуг дочерней компании ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.01%). Как обычно, изменение правил игры для высоко зарегулированного электроэнергетического сектора вызывает заметные движения в соответствующих бумагах.

В целом же стоит отметить, что отраслевой индекс электроэнергетики MOEXEU сильно повысился с начала июня. А с начала текущего года он уже вырос на 24.45%, став лидером прироста среди других отраслевых индексов Московской Биржи. Такая тенденция отчасти связана с позитивными дивидендными ожиданиями. С другой стороны, интерес к акциям электроэнергетических компаний нередко проявляется в моменты явного дефицита свежих инвестиционных идей на локальном рынке акций. Вчера заметно сильнее рынка закрылись такие представители указанного сектора, как ИнтерРао (IRAO RM, +5.95%), Русгидро (HYDR RM, +1.39%), ОГК-2 (OGKB RM, +4.44%), ТГК-1 (TGKA RM, +4.48%), Энел Россия (ENRU RM, +1.73%), МОЭСК (MSRS RM, +4.49%).

Стоит также отметить заметный прирост стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +2.79%). Интерес к этим бумагам стимулировало улучшение рекомендаций со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков. Не секрет, что вся отечественная отрасль авиаперевозок страдает от сильного роста цен на топливо, который наблюдался в течение последнего года. Вероятно, недавнее падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent на 12-15 долларов, или на 16-20% несколько смягчит указанную проблему.

С технической точки зрения акции «Аэрофлота» сумели перевалить важный ценовой уровень 100 руб., что можно трактовать как позитивный среднесрочный сигнал в пользу дальнейшего роста. Однако закрепление этих бумаг выше указанной отметки пока еще не выглядит уверенным.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего спада балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.