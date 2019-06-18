Азиатские площадки перед открытием российского рынка торгуются на положительной территории. Инвесторы отыгрывают слабые данные по экономике США. Индекс производственной активности NY Empire State рухнул до —8,6 п. Это сильнейшее падение за 2,5 года, которое отражает слабость региональной экономической активности.

Почему же это хорошо? Потому что повышает шансы на мягкую риторику ФРС по итогам заседания. Рынок уже заложил ожидания снижения ставки в июле-сентябре этого года, хотя еще в январе-феврале вполне реальным считалось повышение ставок.

Но регулятор может не пойти на поводу у рынка, что вызвало бы резкий рост волатильности, распродажу рисковых активов. Слабые данные и давление Белого дома теоретически будут способствовать более мягкой риторике Пауэлла.

В Гонконге сегодня рост на 0,7%. Кроме в целом надежды рынков на начало снижения ставок в США и других ключевых экономиках отчасти позитивно вчера прошло обсуждение пошлин в парламенте на оставшиеся $300 млрд китайского импорта. Бизнес заявляет о значительном росте издержек и большой сложности в перемещении производства во Вьетнам, и тем более в США. Континентальные китайские рынки сегодня показывают скромную динамику. Шанхай растет на 0,2%.

Сырьевые рынки сегодня торгуются без единой тенденции. Золото растет на 0,2%, нефть не показывает значимой динамики, а алюминий, никель прибавляют 0,4% и 0,3% соответственно. Медь в минусе на 0,05%.

Американские рынки немного выросли в понедельник. Фьючерс на S&P500 сегодня торгуется около нуля. Ожидаем старта торгов российскими индексами на нейтральной территории. РТС может выглядеть лучше на фоне стабильной нефти и крепкого рубля.