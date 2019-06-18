По итогам торгов 17 июня индекс МосБиржи снизился на 0,18% — до 2734,31 п., а РТС — на 0,01%, до 1340,90 п. Отечественный рынок начинал день в минусе, выходил в плюс, но всё же день остался за пессимистами. Естественно, что росту мешают дивидендные отсечки. К примеру, бумаги «Северстали», которые торговались первый день без дивидендов, упали на 5,48%. Акции «НЛМК» подешевели на 0,66% в последний день торговли с дивидендами. Завтра последний день с дивидендами в акциях «ММК», которые потеряли 1,79%. К слову говоря, бумаги металлургов были существенно разогреты перед отсечками. «Роснефть» дорожала весь день, пытаясь ликвидировать дивидендный разрыв, но к вечеру от роста остались лишь две сотые процента. Наиболее заметный оптимизм присутствовал в бумагах электроэнергетики, что можно связать как с их высокой дивидендной доходностью, так и с появляющимися новостями о возможных изменениях в принципах тарификации электроэнергии: «Интер РАО» (+5,95%), «ТГК-1» (+4,52%), «ОГК-2» (+4,44%). Бумаги «Газпрома» (-0,73%) оказались под давлением на фоне статистики, показавшей снижение поставок газа в дальнее зарубежье на 6,3% в период с начала года по 15 июня. Активность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. К закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 43,818 млрд рублей.

Сам рубль смотрелся достаточно уверенно, хотя в этом ему мешала нефть. В пользу отечественной валюты продолжает работать существенный разрыв в доходностях рублёвых инструментов по сравнению с инструментами в долларах и евро. Кроме того, стартует налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Не будем также забывать о том, что дивидендный сезон также вызывает повышенный спрос на рубли в начале, хотя затем часть дивидендов может быть переведена в валюту.

Надежды на ФРС продолжают расцветать. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка обвалился в июне на 26,4 п., что является крупнейшим падением показателя за всю историю. Значение упало до отрицательных 8,6 п. Индекс уверенности строителей снизился лишь на 2 пункта до 64,0 п. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в очередной раз, что вероятность прорывной сделки на саммите G20 крайне низкая. Скорее всего, стороны договорятся лишь о продолжении диалога. Меж тем уже начались публичные слушания по поводу повышения тарифов до 25% ещё на $300 млрд китайского экспорта в США. Корпоративные новости отличались большим разнообразием. В Boeing (+2,23%) полагают, что переименование B737 Max может спасти репутацию модели. В Facebook (+4,24%) уже со вторника может представить свою криптовалюту. По итогам дня DJIA вырос на 0,09% до 26112,53 п., а S&P 500 также на 0,09% до 2889,67 п.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Цены на жильё в Китае сохранили темпы роста на уровне 10,7% в мае. В Австралии, напротив, цены на жильё упали за I квартал на 3% при ожиданиях снижения на 2,5%, что, естественно, привело к ослаблению австралийского доллара. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20930,85 п. (-0,91%), Hang Seng — 27419,27 п. (+0,71%), Shanghai Composite — 2883,08 п. (-0,16%).

Нефть остаётся под давлением негативных экономических прогнозов. Агентство Fitch пока сохранило прогноз роста мировой экономики в текущем году на уровне 2,8%, но в 2020 году ожидает замедление темпов до 2,7%. В американском Минэнерго ожидают, что в июле добыча сланцевой нефти в США достигнет очередного рекорда 8,52 млн баррелей в сутки. Впрочем, общий прогноз на 2019 год был снижен на 140 тыс. баррелей до всё ещё рекордных 12,32 млн баррелей в сутки. В 2018 году средний показатель добычи составил 10,96 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск Brent — $60,92 (-0,03%), WTI — $52,11 (-0,12%), золото — $1348,3 (+0,40%), медь — $5841,17 (+0,11%), никель — $11790(+0,18%).

Индекс доллара снижался на 0,14% до 97,42 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,075%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,124 (+0,13%), GBP-USD — $1,253 (-0,02%), USD-JPY – 108,28 (-0,26%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Бумаги «НЛМК» начнут сессию с просадки на фоне дивидендной отсечки. Негативные экономические прогнозы также могут сдержать активность местных инвесторов. Нефть оказалась ниже $61 за баррель Brent, что будет давить на нефтяной сектор. В то же время рубль будет готовиться к аукционам ОФЗ, которые не проводились на прошлой неделе. Дополнительный спрос на рублёвую ликвидность может быть со стороны экспортёров.



