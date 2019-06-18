Внешний фон на открытии торгов вторника складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после разнонаправленных изменений в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикаторы восстанавливались после падения днем ранее, надеясь на мягкую денежно-кредитную политику ФРС. Индекс S&P500 при этом остается ниже сопротивления 2900 пунктов. День на рынке в целом был спокойным, а важной макроэкономической статистики опубликовано не было.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1% вслед за американскими площадками.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился на 0,7%. На биржах Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Инвесторы сохраняют осторожность перед ключевым событием недели – заседанием ФРС. Тем временем предстоящая встреча лидеров США и КНР на саммите Большой двадцатки в конце месяца остается под вопросом.

Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 0,5% после нисходящей динамики накануне, вызванной опасениями относительно замедления мировой экономики. Цены на нефть Brent находятся выше 60 долл, а WTI – чуть выше 52 долл. Инвесторы ждут новых драйверов движения, которыми в ближайшие дни станут еженедельные данные по запасам в США, а также заседание ФРС, способное повлиять на общемировую склонность к риску.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток роста в течение дня, завершили торги понедельника умеренным снижением, приблизившись к отметкам 2730 и 1335 пунктов соответственно – их преодоление будет служить сигналом в пользу ускорения нисходящего движения. При коррекционном сценарии индексы могут взять курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков (2680 и 1300 пунктов).

Рубль при этом незначительно укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль обновила минимум мая (64,15 руб), опустившись до 64,14 руб, но затем отскочила наверх. Пара евро/рубль также обновила минимум с мая, но пока не решается на преодоление уровня 72 руб. Склонность рубля к росту против двух основных валют остается сдержанной.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный минус ввиду отсутствия веских сигналов для повышения, близости важных технических уровней и нисходящей динамики нефтяных котировок. Небольшая коррекция в текущих условиях не помешает ни индексам, ни рублю, которые, однако, при улучшении внешнего фона будут готовы продолжить восходящее движение.