Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в преддверии решения ФРС по ставке
Российский рынок акций и рубль будут консолидироваться у уровней предыдущего закрытия торгов в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего уровня учётной ставки, которое будет объявлено в среду.
Активность в целом на глобальных рынках сократится.
ИНДЕКСЫ
Во вторник в течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС, который вышел к уровням, соответствующим периоду пятилетней давности, считает Антон Старцев из компании "Олма".
"Активность на рынках в целом сократилась в преддверии объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) и сопутствующего комментария главы ФРС, в котором могут найтись указания на планы по снижению базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июньском заседании представляется маловероятным, но нельзя полностью исключать и такой сценарий)", — добавляет он.
До заседания Федрезерва Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ожидает консолидации и индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней.
Из отдельных историй он отмечает, что во вторник произойдёт дивидендная отсечка в акциях НЛМК (уже сегодня акции компании будут торговаться без дивидендов).
ВАЛЮТА
На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 64– 64,5 в паре доллар-рубль, основания для повышения волатильности могут появиться после подведения итогов заседания ФРС, полагает Старцев.
Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что торги российской валютой пройдут в узком диапазоне.
Он считает, что пара доллар-рубль в пятницу проторгуется в диапазоне 64-64,55 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе на фоне ожидания новостей от Федрезерва.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,03%, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,06%, промышленный индекс Dow Jones — растет на 0,04%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index растет на 0,93%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,58%, японский Nikkei 225 снизился на 0,72%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,11%.
Стоимость нефти снижается на 0,44%, до 69,67 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару растет на 0,012%, до 1,1235 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций умеренно снизился в понедельник на фоне значительного падения цен на нефть.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18%, до 2734,31 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1340,9 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 6 копеек, 64,32 рубля, евро — на 2 копейки, до 72,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
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