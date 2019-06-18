Российский рынок акций и рубль будут консолидироваться у уровней предыдущего закрытия торгов в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего уровня учётной ставки, которое будет объявлено в среду.

Активность в целом на глобальных рынках сократится.

ИНДЕКСЫ

Во вторник в течение дня возможно продолжение консолидации по индексу РТС, который вышел к уровням, соответствующим периоду пятилетней давности, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Активность на рынках в целом сократилась в преддверии объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) и сопутствующего комментария главы ФРС, в котором могут найтись указания на планы по снижению базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июньском заседании представляется маловероятным, но нельзя полностью исключать и такой сценарий)", — добавляет он.

До заседания Федрезерва Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ожидает консолидации и индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней.

Из отдельных историй он отмечает, что во вторник произойдёт дивидендная отсечка в акциях НЛМК (уже сегодня акции компании будут торговаться без дивидендов).

ВАЛЮТА

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 64– 64,5 в паре доллар-рубль, основания для повышения волатильности могут появиться после подведения итогов заседания ФРС, полагает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что торги российской валютой пройдут в узком диапазоне.

Он считает, что пара доллар-рубль в пятницу проторгуется в диапазоне 64-64,55 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе на фоне ожидания новостей от Федрезерва.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,03%, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,06%, промышленный индекс Dow Jones — растет на 0,04%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index растет на 0,93%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,58%, японский Nikkei 225 снизился на 0,72%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,11%.

Стоимость нефти снижается на 0,44%, до 69,67 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,012%, до 1,1235 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно снизился в понедельник на фоне значительного падения цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18%, до 2734,31 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1340,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 6 копеек, 64,32 рубля, евро — на 2 копейки, до 72,16 рубля, следует из данных Московской биржи.