Ключевым событием текущей недели станут итоги заседания ФРС США, обнародованные в среду вечером. Доходность американских 10-леток в преддверии заседания консолидируется на минимумах с сентября прошлого года – в диапазоне 2,05-2,15% годовых. Суверенные евробонды ЕМ также консолидируются, продемонстрировав в понедельник разнонаправленную динамику – доходность российских 10-леток снизилась на 1 б.п. – до 4,02% годовых, ЮАР – на 1 б.п. – до 4,95%, Мексики – на 2 б.п. – до 3,87% годовых, Бразилии – выросла на 3 б.п. – до 4,89%.

На наш взгляд, рынки закладывают достаточно агрессивное смягчение риторики ФРС, в результате чего высока вероятность, что американский регулятор может несколько разочаровать рынки. Вместе с тем, данная возможная коррекция не будет глубокой — ожидаем поэтапное смягчение политики ФРС.

Итоги заседания ФРС в среду определят настроения инвесторов на ближайшие недели.

ОФЗ продолжают расти в цене после пятничного заявления ЦБ о возможности повторного снижения ставки на одном из ближайших заседаний – доходность 5- летнего выпуска снизилась в понедельник на 3 б.п. – до 7,46% годовых, 10-летнего – на 5 б.п. – до 7,61% годовых.

Напомним, нашей среднесрочной целью по доходности 10-летнего бенчмарка выступает уровень 7,4%-7,5% годовых – ждем дальнейшего планомерного роста рынка госбумаг.

На этой неделе рекомендуем традиционно обратить внимание на результаты аукционов Минфина. Кроме того, интригой выступают итоги заседания ФРС США, от которой инвесторы ждут сигналов снижения ставки – чрезмерные ожидания способны снизить аппетит к риску на рынках.