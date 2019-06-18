Спрос на ОФЗ сохраняется на фоне роста ожиданий повторного снижения ставки ЦБ
Ключевым событием текущей недели станут итоги заседания ФРС США, обнародованные в среду вечером. Доходность американских 10-леток в преддверии заседания консолидируется на минимумах с сентября прошлого года – в диапазоне 2,05-2,15% годовых. Суверенные евробонды ЕМ также консолидируются, продемонстрировав в понедельник разнонаправленную динамику – доходность российских 10-леток снизилась на 1 б.п. – до 4,02% годовых, ЮАР – на 1 б.п. – до 4,95%, Мексики – на 2 б.п. – до 3,87% годовых, Бразилии – выросла на 3 б.п. – до 4,89%.
На наш взгляд, рынки закладывают достаточно агрессивное смягчение риторики ФРС, в результате чего высока вероятность, что американский регулятор может несколько разочаровать рынки. Вместе с тем, данная возможная коррекция не будет глубокой — ожидаем поэтапное смягчение политики ФРС.
Итоги заседания ФРС в среду определят настроения инвесторов на ближайшие недели.
ОФЗ продолжают расти в цене после пятничного заявления ЦБ о возможности повторного снижения ставки на одном из ближайших заседаний – доходность 5- летнего выпуска снизилась в понедельник на 3 б.п. – до 7,46% годовых, 10-летнего – на 5 б.п. – до 7,61% годовых.
Напомним, нашей среднесрочной целью по доходности 10-летнего бенчмарка выступает уровень 7,4%-7,5% годовых – ждем дальнейшего планомерного роста рынка госбумаг.
На этой неделе рекомендуем традиционно обратить внимание на результаты аукционов Минфина. Кроме того, интригой выступают итоги заседания ФРС США, от которой инвесторы ждут сигналов снижения ставки – чрезмерные ожидания способны снизить аппетит к риску на рынках.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190618/830081467.html