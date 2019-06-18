Вчера Morprime 3-мес. продолжил подстройку под новый уровень ключевой ставки и отступил вниз еще на 8 бп (8.06%). Таким образом, с уровней первой недели июня ставка потеряла уже 18 бп, что в рамках дискретных движений бенчмарка можно признать полноценным отражением действий регулятора. Среднесрочные ставки не были столь гибкими: процентный своп IRS на горизонте 1 года продолжил торговаться на уровнях начала июня (7.87%), что соответствует «досакнционным» уровням прошлого года (обострение риторики в начала августа 2018 года). В условиях симметричной подстройки ставки кросс-валютного свопа (1 год 7.14%) процентный базис остался в «боковике» (-73 бп). В довершение, формы фронтальных участков кривых IRS и XCCY синхронизировали ожидания снижения ключевой ставки на горизонте ближайших 12 месяцев. Согласно ей, участники рынка все больше верят в снижение ключевой ставки на 75-100 бп к середине 2020 года.

Сегодня Банк России проведет два аукциона по абсорбированию ликвидности – регулярный депозитный аукцион, по нашим оценкам, может потенциально привлечь 1.3 трлн руб. (текущий уровень депозитов 1.45 трлн руб., остатки на корсчетах 2.27 трлн руб.). Однако часть средств все же может вернуться в выпуск КОБР-22, который после начала размещения на прошлой неделе еще имеет 216 млрд руб. неразмещенного объема. Мы видим предпосылки для минимальной конкуренции по доходности на обоих аукционах, хотя некоторую интригу может добавить регулятор через определение лимита по недельным депозитам.