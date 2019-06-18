На глобальных площадках сохраняются преимущественно нейтральные настроения в то время, как инвесторы пребывают в ожидании завтрашнего заседания ФРС США и пресс-конференции главы американского регулятора Д. Пауэлла.

Вчера был опубликован американский индекс производственной активности в штате Нью-Йорк от ФРБ Нью-Йорка, который продемонстрировал резкое падение (-8.6 пунктов против ожидаемых 11.0) до уровня октября 2016 года. Такая динамика индекса подтверждает повышенную вероятность замедления американской экономики. На этом фоне вчера пара EURUSD вернулась к уровням 1.124.

Сегодня в 11.00 (мск) состоится выступление главы ЕЦБ М. Драги на ежегодном форуме ЕЦБ. Вряд ли глава европейского регулятора удивит рынки, но возможные комментарии в отношении смягчения монетарной политики в еврозоне могут выступить сегодня риск-фактором для евро. В 12.00 (мск) будут опубликованы индексы оценки текущей ситуации и ожиданий от ZEW в Германии и ЕС, которые также могут умеренно снизиться, что способно оказать локальное давление на европейскую валюту.

В целом же мы ожидаем спокойных торгов до итогов завтрашнего заседания ФРС в вечерние часы, после которого рисковые активы и евро могут получить поддержку в случае смягчения риторики американского регулятора.