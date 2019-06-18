Смягчение риторики ЦБ РФ поддержало аппетит к риску на российском рынке, благодаря чему ОФЗ начали новую неделю ростом. Дальний конец кривой сместился вниз на 3–6 бп, средне- и краткосрочные бумаги закрылись снижением доходностей на 2–4 бп. ОФЗ-26225 (YTM 7,72%, —6 бп, +0,5 пп в цене) по-прежнему выглядел сильнее рынка. Лучший результат в средней части кривой показал ОФЗ-26227 (YTM 7,51%), снизившийся в доходности на 5 бп (+0,2 пп в цене). Однако торговая активность при этом оказалась довольно низкой: объем торгов на МосБирже составил всего 18,5 млрд руб., заметно меньше среднедневного значения за последний месяц. Самым активным выпуском на кривой стал ОФЗ-26227, в котором инвесторы наторговали 8,6 млрд руб. На других долговых рынках развивающихся стран ценовые движения были скромнее: в большинстве случаев изменение доходностей 10-летних локальных бумаг не превысило ±1–3 бп.

Вчера Банк России опубликовал предварительные майские данные об активности нерезидентов на рынке ОФЗ. По оценкам ЦБ, в прошлом месяце иностранные участники купили российских бумаг на сумму 217 млрд руб. (нетто), в результате чего их суммарный портфель достиг 2,5 трлн руб., что является новым историческим максимумом. Предыдущий пик (2,4 трлн руб.) был зафиксирован в конце 1к18. Однако в процентном отношении их доля рынка по-прежнему ниже, чем на максимумах марта 2018 г. По итогам мая она увеличилась до 30,0% (35,6% с учетом нашей корректировки на неликвидные выпуски) – против соответственно 34,5% и 42,6% в марте 2018 г. Также, по данным ЦБ, в мае нерезиденты стали самыми активными участниками первичного рынка, приобретя 40% всего нового предложения (376 млрд руб.). На российские системно значимые банки пришлось 35%, на другие российские банки – 14%.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ. Снижение ключевой ставки ЦБ в прошлую пятницу и ожидания смягчения риторики Федрезерва по итогам заседания 18–19 июня, которые, судя по всему, разделяет большинство участников рынка, заметно укрепили аппетит к риску, в связи с чем на завтрашних аукционах Минфин, на наш взгляд, может увеличить дюрацию предложения. Напомним, что на прошлом аукционе две недели назад размещались выпуски ОФЗ-26229 и ОФЗ-26227. На наш взгляд, выбор может быть сделан в пользу одного из двух самых длинных выпусков, доступных к размещению на данный момент – нового ОФЗ-26230 с погашением в 2039 г. либо ОФЗ-26225. Первый Минфин не размещал еще ни разу, и доступный лимит к размещению по нему составляет 300 млрд руб. ОФЗ-26225 последний раз размещался три недели назад (по нему остаток составляет 75 млрд руб.). В общей сложности сейчас у Минфина есть всего четыре выпуска, у которых доступный к размещению остаток превышает 100 млрд руб. Кроме ОФЗ-26230, это ОФЗ-26229 (430 млрд руб.), ОФЗ-26228 (422 млрд руб.) и ОФЗ-26209 (106,4 млрд руб.). Также, напомним, текущая неделя – третья в этом месяце, а это значит, что Минфин наверняка предложит инвесторам и инфляционный линкер ОФЗ-52002 (в объеме 5,3 млрд руб.). На прошлой неделе первичных аукционов не было, так что на завтрашних мы можем увидеть хороший спрос. При этом мы полагаем, что соотношение спроса и фактического объема размещения останется в районе 2,5x.