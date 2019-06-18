Американские фондовые площадки завершили торги 17 июня ростом при поддержке секторов недвижимости (+1,12%), телекоммуникаций (+1,06%) и энергетики (+0,91%). В аутсайдерах дня оказались добывающая отрасль (-0,94%), а также финансовый (-0,93%) и коммунальный (-0,34%) сегменты рынка.

Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,62%, до 7845,02 пунктов. Индекс голубых фишек Dow Jones закрылся практически без изменений, поднявшись на 0,09%, до 26112,53 пунктов. S&P 500 в очередной раз попытался пройти выше 2900 пунктов, однако драйверов для закрепления над этим уровнем недостаточно, поэтому закрылся индекс широкого рынка на уровне 2889,67 пункта.

Фармацевтический гигант Pfizer объявил о приобретении биофармацевтической фирмы Array Biopharma за $11,4 млрд, чтобы расширить линейку противораковых лекарств. Акции Array Biopharma на этом фоне взлетели на 57%, до $46,44.

Настроения на мировых площадках неоднозначные. Инвесторы нервничают в ожидании решения руководства ФРС по ставке, которое будет объявлено в среду. Мы ожидаем, что изменений на этот раз не произойдет. По данным FedWatch, вероятность снижения ставки по итогам текущего заседания составляет 24,2%. Инвесторы ждут от Джерома Пауэлла сигналов о том, как и когда Федрезерв отреагирует на низкую инфляцию и замедление мировой экономики. Стоит отметить, что нынешняя форма кривой доходности по десятилетним казначейским облигациям, демонстрирующая сокращение до 2,06%, также предполагает снижение ставки на 0,25% в течение следующих трех месяцев. Если ФРС не станет смягчать свою политику вопреки ожиданиям рынка, на нем не исключена новая волна распродаж.

Азиатские площадки завершили торги разнонаправленно. Европейские биржи открылись практически без изменений. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе. Наш ориентир по индексу S&P500 на предстоящую сессию: 2860–2900 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные Бюро переписи населения США о динамике количества разрешений на строительство. Ожидается, что этот показатель увеличится с 1,290 млн до 1,296 млн, что станет позитивным сигналом для рынка недвижимости, переживающего не лучшие времена.

После закрытия основной сессии квартальную отчетность представит Adobe Systems. По предварительным оценкам выручка компании вырастет на 22,5%, благодаря развитию цифрового медиабизнеса и цифрового маркетинга, а прибыль на акцию увеличится на 7%.

Нефть торгуется ниже $61 за баррель. В фокусе еженедельные данные API о запасах сырой нефти в США. В случае их очередного увеличения нефть, возможно, протестирует отметку $60 за баррель, но выхода цены из диапазона $60–65 в ближайшей перспективе не ожидается.