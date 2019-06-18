Негативный импульс не настолько силен, чтобы Brent пробила уровень $59,7
Сегодня утром котировки Брент снижаются к отметке $60,5/барр. из-за спада на азиатских фондовых рынках после вчерашней публикации неожиданно слабого индекса производственной активности в штате Нью-Йорк. Новость о том, что США собираются увеличить воинский контингент на Ближнем Востоке на 1 тыс. человек, мотивируя это необходимостью противодействия Ирану, похоже, не повлияла на настрой инвесторов.
Сегодня рынки ждут данных о закладках новых домов в США за май, которые имеют особое значение в преддверии завтрашнего решения ФРС.
Мы полагаем, что негативный импульс не настолько силен, чтобы котировки Брент пробили уровень поддержки $59,7/барр. (соответствует 38,2% коррекции по Фибоначчи после декабрьского роста цен на нефть); на наш взгляд, в течение дня они стабилизируются в районе $61/барр., говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.
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