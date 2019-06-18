Вчерашний день прошел строго по плану. А план этот был прост, как никогда — стоять на месте и ждать итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Однако, поскольку до 9 часов вечера среды еще далеко, то ведь надо же что-то делать. И поэтому участники рынка как могли имитировали бурную деятельность. Правда, получилось это не очень хорошо. Индексы Dow Jones и S&P 500, несмотря на героические усилия, смогли оторваться от нулевой отметки менее чем на 0,1%. На большее сил у участников рынка не хватило. Да и желания, честно говоря, никакого и не было. Минимальные обороты только подтверждают эти слова. И только резвый высокотехнологичный индекс NASDAQ немного скрасил достаточно унылую картину и смог-таки в конечном счете прибавить 0,62%. И случилось это во многом благодаря хорошему спросу в акциях Facebook (FB, +4,24%).

Все-таки, несмотря на всю критику и весь скепсис по отношению к монстрам — триллионерам (MSFT, AAPL, AMZN, GOOGL и FB), все чаще и чаще появляющийся в рамках фондовой «тусовки», все эти компании не перестают удивлять мир своими новыми разработками, гаджетами и сервисами. И вчерашний рост акций Facebook связан именно с этим. Вчера днем появилась информация о том, что во вторник утром будет презентован проект CALIBRA, который предполагает запуск новой криптовалюты LIBRA в первой половине 2020 года. Реализация этого проекта позволит пользователям сети Facebook через Messenger осуществлять платежи, используя блокчейн-технологию. Казалось бы, ну что в этом такое? Уже, кажется, только ленивый не сообщил о подобного рода проектах и это никакого хайпа ни у кого не вызвало. Так-то так, но только не в случае с Facebook. Когда вы познакомитесь с участниками проекта, то поймете, что все очень серьезно и скорее всего этот проект будет претендовать на звание «THE BEST». Один список соучредителей проекта чего стоит! Это и все ведущие мировые платежные системы — Visa (V), Mastercard (MA) и PayPal (PYPL), и хайповые дискаунтеры — Uber с Lyft’ом, и главный «по тарелочкам» в сфере отдыха — Booking holding, и многие-многие другие. Так что, безусловно, этот проект претендует на мировое лидерство в этой сфере.

А вот на отраслевом уровне лучше всех себя чувствовали вчера акции медицинских компаний, которые в среднем подорожали на 0,8%. А внутри этого сектора наибольшим спросом пользовались прежде всего акции биотеха, которые все без исключения завершили день в зеленой зоне со средним ростом в 1,5-2%.

Ожидания рынка 18 июня

Сегодняшний день по идее мало чем должен был отличаться от вчерашнего — все замерли в ожидании решения по ставке от ФРС США. Но… все же отличие есть. И главный сюрприз сегодня преподнес Председатель Европейского центрального банка Марио Драги, который на конференции в Португалии известил весь мир и его окрестности о том, что ЕЦБ в случае чего готов пойти на дополнительное стимулирование европейской экономики. И это тут же было воспринято с явно завышенным энтузиазмом и воодушевлением. Завышенный — не завышенный, но факт остается фактом — все рынки полетели вверх. Европейские индексы дружно прибавляют почти 1%, а фьючерсы на основные американские индексы с утра торговавшиеся в вялом боковике вблизи нулевых отметок также приободрились и улетели вверх на полпроцента. В отсутствие серьезных более значимых новостей сегодня это действительно может поддержать рынок.

Правда, в 15-30 мск должны появиться макроданные, которые могут все же несколько испортить настроение инвесторам. Это данные по разрешениям на новое строительство и данные по закладкам новых домов. В принципе и по тем, и по другим аналитики не ожидают ничего плохого. Однако, неожиданности и причем неприятные, там все же могут быть — уж слишком часто реалии не совпадают с прогнозом. Если же эти данные выйдут in-line, то можно будет расслабиться и спокойно пережить еще один день в ожидании завтрашнего часа Х.

Ну и кроме всего прочего сегодня должна продолжиться эпопея с проектом CALIBRA, презентация которого должна состояться в первой половине дня по американскому времени. И будет интересно посмотреть на реакцию участников рынка, которые уже два дня с гэпами гонят акции Facebook наверх. И ведь Фейсбуку еще есть куда расти! Так что будем активно болеть за него. А может быть даже и покупать!