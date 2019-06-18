В четверг, 20 июня, пройдет заседание Банка Англии, на котором будет принято решение по ключевой ставке. С августа 2018 года ставка находится на уровне 0,75% годовых, и мы ожидаем, что регулятор сохранит ее неизменной. На прошлой неделе ЕЦБ также оставил ставку в еврозоне без изменений на уровне нуля, отметив, что, вероятно, данный уровень сохранится до лета 2020 года. Однако в ходе своего выступления Марио Драги не исключил снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в перспективе до конца 2019 года, если базовая инфляция останется ниже целевого уровня регулятора.

В I квартале текущего года ВВП Великобритании увеличился на 0,5% к/к, однако уже в следующем квартале аналитики предрекают замедление экономического роста до нуля. Об этом свидетельствует снижение ВВП страны в апреле на 0,4% м/м, которое было вызвано существенным сокращением производства автомобилей и снижением инвестиционной привлекательности ведения бизнеса в Великобритании из-за неопределенности с Brexit. Уход Терезы Мэй с поста премьер-министра только усилил эту неопределенность, поскольку новые кандидаты на пост лидера консервативной партии имеют совсем другие представления о ходе и реализации Brexit и намерены пересмотреть договор с ЕС. При оптимистичном прогнозе во II полугодии текущего года рост ВВП Великобритании может составить 0,3-0,4% к/к.

Ранее Минфин прогнозировал рост экономики Соединенного Королевства в 2019 году на уровне 1,2% годовых, тогда как Британская торгово-промышленная палата ожидает темпы роста ВВП около 1,3% в 2019 году и 1% в 2020 году. В среду, за день до заседания регулятора, ожидается публикация данных по инфляции. В случае если данные окажутся негативными, можно ожидать от Банка Англии и его главы Марка Карни сигналов о возможном снижении ставки в среднесрочной перспективе. Однако в базовом сценарии мы не ожидаем изменений в риторике регулятора.