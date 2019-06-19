Вчера индекс МосБиржи вырос на 1%. Один день роста «перекрывает» два предыдущих дня снижения — делаем вывод, что рынок сильный. И коррекция, которую я жду, вряд ли будет сильной.

На китайском фондовом рынке мы также видим позитивные тенденции — апрельское падение сменилось майской стабилизацией, а в июне мы наблюдаем, как «быки» пытаются сформировать восходящий тренд. Несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с торговой войной, развивающиеся рынки растут.

После разочаровывающего майского отчёта о занятости в США, инвесторы проверили в то, что ФРС США в этом году три раза понизит процентные ставки. Для развивающихся стран это хороший сценарий, а для банковского сектора США плохой. В ноябре следующего года в США состоятся президентские выборы, и Дональду Трампу, для того чтобы переизбираться, нужен растущий фондовый рынок и низкие цены на бензин. Пока все идёт по его плану. Инвесторы ожидают снижения ставки уже в июле. Также они с нетерпением ждут саммита G20 в конце месяца, чтобы узнать о прогрессе в переговорах по урегулированию торговой войны между Китаем и США. Дональд Трамп заявил, что встретится со своим китайским коллегой на следующей неделе — у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с президентом КНР. "Наши соответствующие команды начнут переговоры ещё до нашей встречи» в Японии", — сказал Трамп.

Действие «противоядия от негатива» на наш рынок продолжается. Вот пример — 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит гражданский пассажирский самолёт. Международная следственная группа в Нидерландах сегодня объявит имена первых четырёх фигурантов дела о крушении самолёта. На нашем рынке по этом поводу тишина, хотя после этого заработает уголовный суд и Российская Федерация как государство, ответственное за сбитие малайзийского самолёта, «получит» пакет санкций и новые иски от родственников. Далее возможен арест счетов наших компаний за рубежом, потому что Россия не признает результатов расследования. Я политикой не занимаюсь, но после того, как Россию не допустили к расследованию, стало понятно, на кого повесят вину за сбитый самолёт.

Ещё пару лет назад наш фондовый рынок был «замешен» на политике, и подобные события заставляли инвесторов нервничать. А аналитики были как политологи. А сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону — сильный приток средств инвесторов на рынок ОФЗ перемелет любой политический негатив как голландская мельница.

После «очень хорошего телефонного разговора» Трампа и Си Цзиньпина цены на нефть выросли. Кроме того, СМИ сообщили о внеплановом сокращении добычи нефти Саудовской Аравией. Саудовская Аравия попросила и других производителей ограничить добычу — теперь участники рынка уверены в продлении ОПЕК сделки по ограничению добычи. Вероятно, заседания ОПЕК и ОПЕК + пройдут в период с 28 июня по 2 июля.