Российский рынок во вторник продемонстрировал сильную динамику на фоне глобального оптимизма. Поводов для роста мировых площадок и сырья по сути было два. Росту рисковых активов способствовала мягкая риторика главы ЕЦБ. Драги допускает новые меры стимулирования, как снижение ставок, так и возобновление выкупа активов, если инфляция не начнет движение в сторону таргета 2%.

Как раз вчера инфляционные показатели за май продемонстрировали очень слабые значения, базовая инфляция год к году опустилась до 0,8% против 1,3% месяцем ранее, общая инфляция снизилась с 1,7% до 1,2%. Кстати говоря, глава Банка Англии вчера также заявил, что регулятор готов снизить ставки ближе к нулевому значению.

Иными словами, мы видим готовность глобальных регуляторов заливать рынок деньгами. Это, кстати, окажет давление на решение по политике ФРС сегодня, равно, как и слабая статистика по рынку жилья в США. Трамп в твиттере дал прозрачный намек на то, что штаты теряют конкурентное преимущество из-за «валютных манипуляций» ЕС и других государств. Доходности гособлигаций ключевых стран Еврозоны пошли вниз. Доходность 10-тилетних немецких облигаций снизилась до —0,32%, французские бумаги вплотную приблизились к нулевой доходности.

Сегодня ФРС закончит двухдневное заседание. Рынки не ожидают изменения ставки на текущей встрече, но с высокой вероятностью регулятор это сделает до октября. В фокусе сегодня будет заявление FOMC и риторика Пауэлла.

Другой причиной глобального оптимизма стали заявления Трампа о продуктивном телефонном разговоре с главой КНР. Президент сообщил, что команды переговорщиков начнут работу еще до начала саммита G20 на высоком уровне, который пройдет 28-29 июля в Японии.

Последние месяцы мы видим резкое замедление торговли, а с ней инвестиций и экономической активности, причем как в Азии, так и в ЕС и США. Это дает надежду рынку на то, что главы государств станут сговорчивее в попытке решения торговых противоречий.

Благодаря всем этим факторам российский рынок вчера не сумел снизить переоценку относительно своих главных поводырей. Нефтегазовый сектор в долларах по отношению к нефти Brent остается на максимальных за десять лет отметках. Это соотношение не говорит о том, когда прекратится рост рынка, но оно указывает на то, что российские нефтегазовые фишки никак нельзя считать дешевыми.

Индекс МосБиржи вчера возобновил рост, но преодолевать исторический максимум придется уже сегодня. Покупки могут ослабнуть около верхней границы восходящего канала в области 2780 п. Стоит отметить снижение объемов в последние три сессии. Вероятно, инвесторы не спешат открывать новые позиции, в особенности в преддверии заседания ФРС. Независимо от итогов встречи, исторические максимумы не лучшее место для среднесрочных покупок.