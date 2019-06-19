Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом на фоне оптимизма в отношении новой попытки заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,97%, закрывшись на отметке 2917,75 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,35%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,39%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта, до 2,06%.

Рынки с энтузиазмом отреагировали на заявление Дональда Трампа, что лидеры США и Китая проведут переговоры по торговле на саммите G20, который стартует на следующей неделе в японской Осаке. В свою очередь, позитива инвесторам добавил глава ЕЦБ Марио Драги, объявивший о готовности регулятора к снижению ставок или запуску нового раунда покупки активов. И если встреча Трампа и Си Цзиньпина вряд ли в одночасье решит проблему торгового противостояния двух крупнейших мировых экономик и вполне может разочаровать участников рынка, то разворот крупнейших мировых центробанков в сторону мягкой монетарной политики будет на какое-то время безусловным позитивом для глобальных рынков и в первую очередь для развивающихся.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,20%, закрывшись на отметке $62,31. Бурный рост заокеанских биржевых индексов, подогреваемый перспективой возобновления торговых переговоров, тут же перекинулся на фьючерсные контракты Brent и WTI. Логика рынков довольно проста — улучшение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином может сохранить устойчивый спрос на сырье, в частности, на "черное золото".

Вышедшая статистика от АPI показала недельное снижение запасов нефти на 812 тысяч баррелей, однако более значимыми данными для игроков являются данные от Минэнерго СЩА, которые будет опубликованы сегодня в 17:30 мск.

На данном этапе локальным сопротивлением во фьючерсном контракте Brent выступает отметка $62,80, при успешном проходе этого рубежа цена на нефть может вплотную приблизиться к уровню $64.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1%, закрывшись на отметке 2761,69 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2728 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135000 и 130000 п. Сопротивление — 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,02, прибавив 0,47% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63.80, проход которой даст шанс рублю укрепиться до весеннего максимума — 63.63. Сопротивления расположены на уровнях 64.20 и 64.40.