Вялотекущее начало недели на финансовых рынках вчера сменилось волной оптимизма, чему сначала способствовали заявления главы ЕЦБ М. Драги в скором времени перейти к стимулирующей монетарной политике, а также высказывание президента США Д. Трампа о намерении провести расширенную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в Осаке для обсуждения торговых противоречий.

Однако, на наш взгляд, не стоит закладываться на скорое подписание торговой сделки между США и Китаем. Большое число вопросов остается не решенными, также нет подробностей о формате и участниках предварительных обсуждений. Сам Д. Трамп не раз делал противоречивые заявления и угрожал новыми тарифами, но личная встреча двух лидеров дает сигнал рынкам о вероятном сближении позиций, пусть возможно и временном. Пока же позитив явно преобладает, а индексы развивающихся стран на твиттах Д. Трампа подросли сильнее развитых, в очередной раз подтвердив тезис о том, что для них тема торговых ограничений является ключевой для определения сентимента (MSCI EM прибавил 1,4%, MSCI World 0,9%). Индекс S&P 500 приблизился к историческим максимумам. В начале текущего дня в зеленой зоне торгуются и индексы в Азии, что свидетельствует о сохранении аппетита к риску.

В то же время сегодняшние торги на мировых фондовых площадках пройдут в ожидании результатов заседания Федрезерва США. Главный вопрос, последует ли регулятор вслед за ЕЦБ по пути смягчения монетарной политики и удовлетворит ожидания рынка. Глава ЕЦБ вчера неожиданно и довольно четко заявил о готовности проведения очередной стимулирующей программы покупки активов, если инфляция не будет демонстрировать рост, хотя на недавнем заседании довольно острожное говорил об этом. ФРС же сталкивается с давлением не только со стороны рынка, но и Д. Трампа, что может подорвать «выжидательную и терпеливую позицию» регулятора по поводу ставки: внешние риски накапливаются, но ситуация в экономике США остается относительно стабильной, что делает снижение скорее преждевременным. Тем не менее, мы считаем, что сегодня Дж. Пауэлл на пресс-конференции все же даст четкие ориентиры для направления монетарной политики и не ограничится «дежурным» заявлением.

Российский рынок вчера воспользовался позитивной динамикой внешних площадок, индекс МосБиржи совершил рывок, вернувшись выше отметки в 2760 пунктов. Помимо сохраняющегося стабильного спроса на бумаги сектора электроэнергетики рост поддержали отстающие акции финансового и нефтегазового секторов, а также горнодобывающие, металлургические компании и телекомы. Сегодня не исключаем, что рост может продолжиться, а индекс МосБиржи будет двигаться в сторону обновления исторических максимумов, чему будет способствовать сохраняющийся внешний позитив.