Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.3%, в районе 2765-2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока выглядит не настолько масштабным, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Кроме того, традиционным фактором стабилизации рынков станут ожидания вечернего решения по уровню процентной ставки ФРС. Оно станет известным лишь в 21.00 МСК.

Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.00%) и РТС (+1.37%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня они неуверенно балансировали на грани положительного и отрицательного изменения. Однако вечером на локальном рынке акций возобладал позитив. Этому способствовало явное вечернее улучшение состояния внешнего фона. В частности, рынок акций в США открылся с заметным разрывом вверх в связи с ожиданиями возможного понижения процентной ставки ФРС. Подобное решение может быть принято комитетом по открытым рынкам сегодня вечером. Кроме того, президент США Дональд Трамп сделал очередное оптимистичное заявление касательно торгового конфликта между США и Китаем. Не исключено, что некоторые позитивные подвижки в этом вопросе произойдут в результате расширенной встречи первых лиц США и КНР в ходе приближающегося саммита «большой двадцатки» в Японии.

Стоит отметить и заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Они ушли далеко вверх от важного уровня поддержки, расположенного в районе $60 за баррель. По-видимому, их повышение было обусловлено усиливающейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. США продолжают настаивать на причастности Ирана к недавней атаке на два танкера в Оманском заливе. Кроме того, в СМИ появились неподтвержденные данные о том, что США рассматривают возможность бомбардировки одного из объектов в Иране, который предположительно связан с ядерной программой. Не исключено, что указанные слухи являются всего лишь еще одним элементом информационной войны. В любом случае, они не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Возвращаясь к среднесрочной динамике индексов МосБиржи и РТС стоит отметить их поразительную устойчивость вблизи достигнутых долгосрочных максимумов. За минувшие пять недель мы не наблюдали в них серьезных коррекционных откатов. Конечно, рынок всегда прав. Однако не стоит забывать, что любой рост не может продолжаться бесконечно.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 28 п. или около 2.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами повышения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.68%). Они по своему обыкновению позитивно отреагировали на заметное внутридневное укрепление курса отечественной валюты. С технической точки зрения мы наблюдаем в указанных акциях продолжающиеся попытки закрытия недавнего дивидендного разрыва.

Стоит также отметить продолжение среднесрочной тенденции к активным покупкам в секторе электроэнергетики. Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +5.03%), Россети-ап (RSTIP RM, +2.16%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.54%) выросли в цене на фоне недавней новости о том, что компания «Россети» настаивает на ускоренном увеличении тарифов на электроэнергию для потребителей услуг дочерней компании ФСК ЕЭС. Кроме того, заметно подорожали акции ИнтерРао (IRAO RM, +1.32%), ОГК-2 (OGKB RM, +3.02%), ТГК-1 (TGKA RM, +1.96%), МРСК СК (MRKK RM, +10.33%).

Акции НЛМК (NLMK RM, —3.55%) вчера торговались намного слабее рынка. Они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Дивиденды за 1 квартал 2019 года по ним составят 7.34 руб., или порядка 4.0% от цены закрытия в минувший понедельник.

Накануне мы говорили о том, что закрепление акций Аэрофлот (AFLT RM, —1.08%) выше важного психологического и технического ценового уровня 100 руб. пока выглядит неуверенным. Вчера эти бумаги вновь сползли ниже указанной отметки. В ближайшие дни мы можем наблюдать новые попытки ее преодоления. В целом же акции «Аэрофлота» по целому ряду причин в течение года выглядели заметно слабее ушедшего далеко вперед рынка.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего прироста подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 вырос на 1.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.