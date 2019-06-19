Торговля против рубля сейчас выглядит очень опасной
Вчера неожиданная волна оптимизма пришла на мировые рынки. Для начала глава ЕЦБ Марио Драги заявил о продолжении мягкой денежно-кредитной политики, возможности снижения ставки и возобновления программы выкупа. Потом американский президент заявил о том, что провел переговоры со своим китайским коллегой, а переговорный процесс возобновится еще до встречи глав двух государств на полях «Большой двадцатки».
В результате, уже в середине дня основные рынки рванули вверх и потащили за собой наш. По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на процент.
Все говорит в пользу того, что сегодня мы откроемся ростом и попробуем обновить исторические максимумы. Но не следует забывать, что через 0,7 процента Индекс Мосбиржи встретится с сопротивлением в виде верхней границы восходящего канала.
Мы по-прежнему не рекомендуем делать среднесрочные покупки из-за большой вероятности падения рынка и отсутствия фундаментальных поводов для идущего сейчас ралли. Спекулятивно сегодня нужно присматриваться к Сбербанку, а также в случае продолжения роста нефти – к «Лукойлу» и «Газпром нефти».
Не следует забывать, что сегодня мы услышим статистику по запасам нефти, а поздно вечером будет следить за риторикой ФРС. Эти факторы могут внести сильные изменения в ход торгов.
Рубль в паре с долларом закрыл день практически на отметке 64. Сегодня есть хорошие основания пойти еще ниже. Однако у пары доллар-рубль сильное сопротивление располагается на уровне 63,7, и здесь шорты лучше прикрывать и открывать их вновь только после пробития этого уровня. Торговля против рубля сейчас выглядит очень опасной.
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