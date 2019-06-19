По итогам торгов 18 июня индекс МосБиржи поднялся на 1,0% до 2761,69 п., а РТС — на 1,37% до 1359,23 п. Глобальные рынки захлестнула волна оптимизма, связанная с надеждами на печатный станок. Президент ЕЦБ М. Драги указал на то, что европейский регулятор может пойти на дальнейшее снижение ставки и количественное смягчение, если инфляция не начнёт двигаться в сторону целевого уровня. Президент США Д. Трамп обещал расширенную встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем в рамках G20. Естественно, если ставки по валютам фондирования будут снижаться, то это усилит приток инвестиций в рискованные активы. Особенно это касается высокодоходных российских активов. Самой слабой бумагой на отечественном рынке стали акции «НЛМК» (-3,55%), которые торговались первый день без дивидендов. В плюсе завершили день «ММК» (+2,6%) и ГМК «Норникель» (+1,68%), по которым отсечки наступают в следующие два дня. Однако среди лидеров дня всё же доминировали бумаги электроэнергетики, по которым также наличествуют высокие дивидендные ожидания: «Россети» (+5,03%), «ОГК-2» (+3,02%), «ФСК ЕЭС» (+2,54%). «Ростелеком» (+2,1%) не собирается менять дивидендную политику после консолидации 100% Tele2. Рынок пока радует, но не радует макроэкономическая статистика. В мае промышленное производство показало годовые темпы роста на уровне 0,9%, снизившись на 2,1% по сравнению с апрелем. Впрочем, за пять месяцев рост составил 2,4%. Активность на рынке была сравнимой с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 46,177 млрд рублей.

Сам рубль упорно укреплялся против доллара и евро. В течение дня курс доллара падал ниже отметки 64 руб. В свете возможного смягчения политики ЕЦБ и ФРС актуальность рублёвого carry trade только возрастёт. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, на которых предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Большой потребности в займах у Минфина нет, поэтому ведомство попытается провести тест рынка через размещение бумаг с долгим сроком обращения, а также привязанных к инфляции. В среду ФРС завершит двухдневное заседание, от которого не ждут изменения денежной политики, но рассчитывают на возможные намёки на смягчение в обозримом будущем. Если они будут сделаны, то укрепление рубля продолжится. В мае нерезиденты купили ОФЗ на биржевом и внебиржевом рынках на 217 млрд рублей при общем объёме размещения 376 млрд рублей. Из новых размещений нерезиденты приобрели до 40% бумаг.

Исторические данные показывают, что июнь — это один из самых плохих месяцев для американского фондового рынка. Однако в этом году результат месяца может оказаться одним из лучших за 80 лет. Д. Трамп выступал перед своими сторонниками в Орландо (штат Флорида) и объявил об официальном начале своей предвыборной кампании на второй президентский срок. В утренние часы он успел отметиться заявлением о подготовке расширенной встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем, а также обрушился с критикой на ЕЦБ по поводу манипулирования курсом евро. Facebook Inc. (+0,29%) объявила о будущем выпуске криптовалюты Libra, но рынок отнёсся к этому прохладно. Статистика дня была неоднозначной. Число разрешений на строительство в США выросло за май на 0,3%, а вот число самих новых строительств сократилось на 0,9%. По итогам дня DJIA вырос на 1,35% до 26465,54 п., а S&P 500 поднялся на 0,97% до 2917,75 п.

Заявление Д. Трампа о продуктивных телефонных переговорах и подготовке расширенной встречи с китайским лидером вызвало волну оптимизма на азиатских рынках. В Японии уже шестой месяц подряд снижается экспорт. В мае он упал на 7,8% при ожиданиях снижения на 7,7%. Импорт упал на 1,5% при ожиданиях роста на 0,2%. Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии упал за май на 0,1%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21340,22 п. (+1,75%), Hang Seng — 28152,75 п. (+2,38%), Shanghai Composite — 2931,69 п. (+1,44%).

Нефть смогла сохранить свои позиции, завоёванные накануне. Частично этому способствует оптимизм по поводу политики центральных банков, а также сигналы о возобновлении переговоров США и КНР по торговым вопросам. Кроме того, Американский институт нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 14 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на 812 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,5 млн баррелей, а вот дистиллятов сократились на 50 тыс. баррелей. Опрос S&P Global Plats показал, что на рынке ожидают падение запасов нефти на 2 млн баррелей, а также рост запасов бензина и дистиллятов на 1 млн баррелей по каждой позиции. Новости из Ирака сообщают об обстреле офисной и жилой территории, где располагаются представительства зарубежных нефтяных компаний. К 9:00 мск Brent — $62,22 (+0,13%), WTI — $54,23 (+0,22%), золото — $1349,4 (-0,10%), медь — $5964,63 (+0,09%), никель — $11915(-0,29%).

Индекс доллара подрастал на 0,1% до 97,65 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 2,075%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,119 (-0,02%), GBP-USD — $1,256 (+0,07%), USD-JPY – 108,33 (-0,12%).

Внешний фон перед стартом торгов в России складывается позитивным. Нефть немного подорожала, азиатские рынки растут на надеждах по поводу возобновления диалога между США и КНР. Бумаги ГМК «Норникель» будут торговаться последний день с дивидендами 792,52 руб. на акцию. Вполне вероятно, что отечественный рынок начнёт день в плюсе и приблизится к своему историческому максимуму. Укреплению рубля будут способствовать аукционы ОФЗ, налоговый период и потребность компаний в рублёвой ликвидности для начисления дивидендов.