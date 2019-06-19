Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника уверенным повышением, а долларовый индикатор при этом смог обновить годовой максимум, поднявшись до 1359 пунктов. Рублевый индекс может пойти на тестирование исторического максимума 2772 пункта уже в среду, в то время как РТС в ближайшие дни способен взять курс на 1400 пунктов (пик с июля 2014 года).

Рубль при этом укрепился к доллару и евро, достигнув новых максимумов с апреля. Пара доллар/рубль опустилась ниже 64 руб, но к концу дня отвоевала указанную отметку. Доллар расположен недалеко от минимума текущего года 63,64 руб. Пара евро/рубль удерживается ниже 72 руб, вблизи годового минимума 71,41 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. Мешать восходящему движению, однако, будет близость важных технических значений и стабилизация настроений за рубежом. В среду вечером все внимание рынков сосредоточится на ФРС – высоки шансы, что регулятор оправдает надежды инвесторов, пообещав перейти к скорому снижению процентной ставки, но вот будет ли тон центробанка достаточно мягким?