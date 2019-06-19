Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня. Ожидания мягких решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно денежно-кредитной политики поддержит спрос на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с повышением на 0,1-0,3%, в районе 2765-2770, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750 и 2740, значимыми сопротивлениями станут отметки 2780 и 2790 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно сохранение восходящей динамики российских фондовых индексов на фоне улучшения обстановки на мировых рынках акций в целом, рассчитывает Антон Старцев из компании "Олма".

"Вопрос, ответ на который может быть получен уже сегодня вечером, – оправдает ли ФРС США оптимистичные ожидания рынка в отношении перспектив денежной политики? На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможна консолидация курса вблизи отметки 64 рубля за доллар", — считает он.

Прогноз курса доллара на сегодня — 63,60– 64,45 рубля, в свою очередь оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах подорожали на 1-1,4% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о встрече с китайским лидером и ожиданий итогов заседания Федрезерва. Американский президент сообщил, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20.

Сегодня с утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,1%, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,3-2,3%, в том числе японский Nikkei 225 на 1,7%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,3%.

Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 62,45 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растёт до 1,1194 доллара против 1,1193 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок во вторник вырос вслед за западными на ожиданиях смягчения монетарной политики мировыми финансовыми регуляторами. Дорожавшая на этом же фоне нефть поддержала стоимость российских активов.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос на 1%, до 2761,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,37%, до 1359,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 30 копеек, до 64,02 рубля, евро — на 46 копеек, до 71,70 рубля, следует из данных Московской биржи.