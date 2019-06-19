Мы полагаем, что резкое снижение темпов роста промпроизводства в РФ в мае обусловлено преимущественно календарным фактором, поскольку в мае этого года было на два рабочих дня меньше по сравнению с соответствующим месяцем в прошлом году. Кроме того, май нынешнего года оказался заметно теплее мая 2018 г., что негативно отразилось на производстве тепловой энергии.

Мы также считаем, что основным негативным фактором, сдерживающим рост в промышленности, продолжают оставаться последствия повышения налоговой нагрузки в начале года, которые будут ощущаться по крайней мере еще несколько месяцев.

При этом поступающие в последнее время статистические данные о состоянии дел в американской экономике являются крайне противоречивыми, в то время как торможение в экономике крупнейших европейских государств набирает силу. Недавнее усиление торгового противостояния США и Китая оставляет мало шансов на заключение сделки между этими странами, что повышает риски дальнейшего замедления в мировой экономике.

Еще одним среднесрочным риском является возможность продления сделки ОПЕК+, что будет сдерживать рост в добывающем секторе.

Тем не менее мы полагаем, что в июне промпроизводство несколько ускорится год к году за счет умеренного повышения показателей уверенности производителей в обрабатывающем секторе. При этом календарный фактор в текущем месяце снова внесет негативный вклад в динамику производства промышленной продукции.

По нашим оценкам, темпы роста промпроизводства замедлятся до 1,1% в текущем году, а в 2020–2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3%–1,4% ежегодно.