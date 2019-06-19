Вчера спрос на инструменты рефинансирования вырос, и банки заняли 170 млрд руб. в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством. По состоянию на вчерашнее утро остатки средств на корсчетах опустились ниже 2,3 трлн руб., и в отсутствие других источников притока ликвидности банкам пришлось привлекать средства у регулятора. Это помогло сдержать давление на однодневные ставки во второй половине дня, так что средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа во вторник не изменилась, оставшись на уровне 7,55%. Средневзвешенная ставка овернайт на межбанке составила 7,38% (+5 бп), хотя до полудня одна держалась в районе 7,45%. Под самым сильным давлением вчера оказалась ставка однодневного репо с КСУ-облигации, которая провела большую часть дня на отметке 7,54% (+12 бп д/д).

На следующей неделе предстоят крупные налоговые выплаты, однако банки до сих пор не имеют никакого запаса средств на корсчетах для целей усреднения. Чтобы поддержать уровень ликвидности в системе, ЦБ снизил лимит на аукционе недельных депозитов до 960 млрд руб. (-320 млрд руб.), однако спрос банков оказался еще ниже. Банки разместили на депозитах в общей сложности 871 млрд руб., сократив объем размещенных на депозитах в ЦБ средств на 409 млрд руб. н/н. Однако половина высвободившейся ликвидности будет нивелирована проведением расчетов по КОБР, поскольку вчера банки купили оставшуюся часть выпуска с погашением в сентябре на сумму 216 млрд руб. Принимая во внимание прогнозы ЦБ в отношении ликвидности на этой неделе, мы полагаем, что остатки средств банков на корсчетах будут держаться вблизи 2,7 трлн руб. Однако это, на наш взгляд, не высокая цифра, учитывая, что банки отстали от обычного графика усреднения. Таким образом, мы полагаем, что в ближайшие дни ставки навряд ли снизятся относительно текущих уровней, хотя многое будет зависеть от динамики бюджета.

3-месячная MosPrime во вторник продолжила снижаться, опустившись до 8,04% (-2 бп). Между тем ставки FRA и процентных свопов повысились еще на 2 бп, продолжая коррекцию после недавнего ралли. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 2–4 бп, и двухлетняя ставка закрылась на отметке 6,84%.