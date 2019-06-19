• В мае промышленное производство в России выросло на +0,9% г/г против +4,6% г/г в апреле и +1,6% г/г согласно консенсус-прогнозу.

• Отчасти замедление роста носит технический характер: в этом году в мае было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом.

• Однако меньшее число рабочих дней не единственный фактор: с корректировкой на сезонность и количество рабочих дней рост составил —0,8% м/м против +1,2% м/м месяцем ранее.

• Предварительные данные указывают на то, что причинами ухудшения динамики промпроизводства также стали снижение темпов роста добычи нефти (частично связанное с инцидентом на нефтепроводе Дружба) и сокращение производства нефтепродуктов.

Замедление роста добычи полезных ископаемых продолжилось – с более чем +7% г/г в 4к18 и +4,2% г/г в апреле до +2,8% г/г в мае. Добыча природного газа выросла на +4,6% г/г на фоне высокого внешнего спроса. Помимо прочего, это является следствием перехода все большего количества электростанций с угля на газовое топливо. Как мы уже писали, мы ожидаем сохранения положительной динамики добычи газа на протяжении всего года, чему, в частности, должно способствовать введение Китаем 25%-й пошлины на СПГ из США.

Рост добычи нефти замедлился до +1,3% г/г против +2,5% г/г в апреле; последний раз столь низкие темпы роста фиксировались в мае 2018 г. В абсолютном выражении майская добыча составила 10,8 млн барр./сут. против пика в 11,2 млн барр./сут., достигнутого в 2018 г., что отчасти было обусловлено инцидентом на нефтепроводе Дружба. Продолжится ли рост добычи нефти во 2п19, будет зависеть прежде всего от продолжения действия соглашения ОПЕК+.

Объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на —1,0% г/г. Наши предварительные расчеты, основанные на имеющихся на текущий момент данных, указывают на отрицательный вклад нефтехимического производства на уровне —1,3 пп. В мае сокращение производства было зафиксировано по дизельному топливу (-8,4%), первичной переработке нефти (-9,2% г/г), прямогонному бензину (-1,7% г/г) и топочному мазуту (-6,4% г/г). Рост производства бензина замедлился с +8,4% г/г в апреле до +0,1% г/г в мае. Положительный эффект на общий рост в обрабатывающих отраслях оказало значительное ускорение роста выпуска тракторов (+39,2% г/г), сеялок (+17% г/г) и бульдозеров (+110% г/г), на наш взгляд, связанное с подготовкой к ожидаемому рекордному урожаю.

Рост по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» составил +1,8% г/г.